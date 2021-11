As Noites na Subferia de RiotX Arcane traz um novo conjunto de recompensas que levam ao ato final de Arcane

O evento Dias do Progresso da semana passada preencheu a lacuna entre os atos um e dois de Arcane, colocando as elites de Piltover no centro das atenções. Esta semana, no entanto, a cidade baixa de Zaun vem à frente com o evento As Noites na Subferia, trazendo mudanças e recompensas significativas em vários jogos, além de um torneio de caridade chamado Contenda da Riot.

As Noites na Subferia começa em 14 de novembro e traz mudanças de jogabilidade para vários títulos. O maior deles é a Pré-temporada 2022 para League of Legends. Isso adiciona dois novos dragões ao jogo, runas reformuladas e novos itens, além de recompensas de objetivos para agitar o jogo. Além disso, todos os jogadores podem desbloquear uma skin gratuita, Vi Arcane jogando três jogos ou ganhando uma partida em qualquer modo.

As Noites na Subferia coincide com o lançamento do mais novo agente de VALORANT. Chamber foi originalmente programado para ser lançado no terceiro episódio do terceiro ato, mas foi adiado até 16 de novembro. O cavalheiro elegante não é outro senão Chamber, cujas tatuagens se transformam em armas para ele. Procure por ele para sacudir o meta e trazer um novo visual para o jogo.

Teamfight Tactics adiciona um novo modo de jogo chamado Duplas Dinâmicas, onde os jogadores podem se unir a um amigo como uma dupla. Os dois jogadores têm uma reserva de vida compartilhada e podem enviar ouro, itens e até campeões para ajudar um ao outro.

O RiotX Arcane atinge sua evolução final esta semana, com várias novas recompensas para descobrir nos títulos da Riot Games. Eles são os seguintes:

League of Legends: Sentinela Arcane

Teamfight Tactics: Terraço da Cidade de Zaun

Legends of Runeterra: Ícone Segura os Aplausos

VALORANT: Spray Fishbones

Nos dois dias que antecederam o lançamento do terceiro ato de Arcane, haverá uma “transmissão de dois dias” com competições ao vivo e co-streams dos principais streamers. Terá Twitch Drops disponíveis com recompensas Arcane exclusivas.

Esta transmissão apresenta uma experiência Secret Cinema, onde os espectadores verão um novo enredo de Arcane. Também será aberto para visitas presenciais em Los Angeles em 21 de novembro. Depois disso, a joia da coroa da transmissão é a Contenda da Riot.

A Contenda é uma competição entre os desenvolvedores e os principais streamers em uma série de títulos da Riot. O lado vencedor receberá US$ 100.000 para doar a instituições de caridade de sua escolha. No meio desta competição, os diretores criativos por trás de Arcane e outros títulos da Riot responderão às perguntas dos fãs sobre os jogos e darão um vislumbre dos bastidores do processo de desenvolvimento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Matthew Kennedy no Dot Esports no dia 14 de novembro.