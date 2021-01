As melhores composições de Samira no TFT Conjunto 4.5 atualização 11.2

Com a introdução do Conjunto 4.5, a Rosa do Deserto de League of Legends juntou-se ao time de campeões do Teamfight Tactics e imediatamente se tornou uma força devastadora.

Samira é o centro de muitas composições e planos de jogo de alto nível e, como tal, precisará ser adicionada ao arsenal de táticas de qualquer jogador de TFT se quiserem ser os melhores.

Habilidades

Os ataques básicos de Samira causam 65/117/211 de dano com uma estrela, duas estrelas e três estrelas, respectivamente, tornando-a uma das campeãs mais mortíferas do jogo

Sua habilidade, no entanto, é onde está seu verdadeiro potencial. Quando Samira aumenta seu medidor de estilo após vários ataques básicos, ela libera seu Gatilho Infernal.

Samira corre e se torna imparável, disparando alguns tiros por segundo em três inimigos a até dois hexágonos e meio de distância por dois segundos. Enquanto isso, Samira ganha 100 por cento de chance de esquiva.

Sua habilidade melhora com o seu nível, uma estrela / duas estrelas / três estrelas.

Tiros por segundo: 3/3/10

Número de alvos: 3/3/9

Porcentagem de dano de ataque: 50 por cento / 60 por cento / 80 por cento

Samira Escolhida

Se o jogador está no nível nove e atualmente não possui nenhuma outra unidade Escolhida, há cinco por cento de chance de que ele possa encontrar uma unidade Escolhida de custo cinco em sua loja em qualquer um de seus turnos.

Como Samira é praticamente o DPS de maior potencial no jogo, geralmente é aconselhável pegar uma Samira Escolhida sempre que ela for encontrada na loja, independentemente da composição de equipe que o jogador tenha em seu tabuleiro.

Isso não apenas colocará automaticamente uma Samira de duas estrelas no campo de batalha do jogador, mas também receberá 20 de dano de ataque adicional.

Característica, sinergias e composições

Samira é uma das poucas unidades que possui três características atribuídas, incluindo uma característica que é exclusiva apenas dela. Suas três características são:

Atiradora: Ataques e habilidades ricocheteiam nos inimigos próximos, causando dano reduzido.

Dizimadora: Ganha roubo de vida que aumenta com a Vida mais baixa e causa dano bônus que aumenta com base na Vida perdida do alvo.

Audaciosa: A Campeã Audaciosa busca a adrenalina das batalhas, avançando a cada segundo ataque. Depois de avançar, ela se protege com um Escudo de 10% da Vida máxima dela, e seu próximo ataque dispara 2 tiros, concedendo Estilo.



Samira é encontrada muito tarde no jogo, então ela geralmente não é a estrela brilhante em todas as composições em que está incluída. Em vez disso, seu alto potencial de causar dano e sua habilidade de permanecer um tanto protegida do controle da grupo devido aos seus avanços embutidos permitem que ela seja incluída em quase qualquer composição de final de jogo.

Para ver todo o potencial da unidade, no entanto, ela deve ser incluída em algum tipo de composição de Dizimador. Uma composição bem-sucedida em torno do Alto-Elo no momento é um tabuleiro de três Dizimadores e três Cultistas.

Esta composição aumenta sua versatilidade através da adição de três Dizimadores e dois Sifões, permitindo que Samira use seu Gatilho Infernal várias vezes, limpando a luta e se mantendo com Vida no processo.

Imagem via tftactics.gg

Itens de Samira

Samira geralmente é bastante versátil quando se trata de seus itens. O melhor pode ser algo como Anjo Guardião, Mão da Justiça e Mata Gigantes se o jogo estiver com oponentes Lutadores, ou Último Sussurro se o jogo estiver com oponentes Vanguarda.

Falando de maneira mais ampla, entretanto, Samira é capaz de utilizar quase qualquer item de DdA. Tentar formar sempre os mesmos melhores itens em cada jogo pode realmente sair pela culatra para o jogador, limitando as opções no final do jogo, e geralmente é desaconselhada.

Posicionamento

Com um alcance de ataque de apenas três, que é pouco para a maioria dos atiradores, Samira gosta de ser posicionada um pouco mais perto da ação para que ela possa começar a atacar automaticamente e começar a acumular sua ultimate.

Isso também a mantém fora do caminho de qualquer potencial assassino que pule em cima dela e a derrube antes que ela possa deixar sua marca na luta.

Por fim, ao reunir tudo neste guia, uma versão completa da Samira pode ser parecida com isto:

Imagem via tftactics.gg

Artigo publicado originalmente em inglês por Samuel O’Dwyer no Dot Esports no dia 27 de janeiro.