As mais novas skins Curtindo o Verão do LoL tiram onda na Atualização 10.13

O verão chegou ao League of Legends. Para vencer o calor, a Riot Games está se preparando para lançar cinco novas skins da linha Curtindo o Verão, após o lançamento da Atualização 10.13.

Heimerdinger, Syndra, Jarvan IV, Taliyah e Orianna receberão novos trajes de praia quando as skins forem lançadas no dia 2 de julho. Cada uma das skins estará disponível na loja do cliente por 1.350 RP e será lançada com seu próprio conjunto de cromas para compra adicional.

Taliyah Curtindo o Verão será a primeira skin da Tecelã de Pedras desde o seu lançamento em 2016, excluindo a skin Samsung Galaxy, que foi escolhida por Lee “Crown” Min-ho em homenagem à vitória no campeonato mundial de sua equipe em 2017. Para seu novo visual, Taliyah usa um traje de banho de duas peças e viaja pelo Rift em uma prancha de surfe no lugar de sua habitual pedra.

Syndra e Orianna vestem maiôs e acessórios de praia no lugar do traje habitual de Summoners Rift. Syndra se envolve em bolas de vôlei roxas, enquanto a orbe de Orianna foi substituída por uma bóia inflável de baleia.

Heimerdinger e Jarvan IV ostentam bóias de braço laranja, calção de banho e sandálias. O Inventor Idolatrado lança bolas de praia em vez de sua bomba e constrói um castelo de areia antes de retornar à base, enquanto Jarvan IV ataca com um guarda-sol e convoca uma parede de castelo de areia em sua ultimate.

As novas skins Curtindo o Verão não estará disponíveis até quinta-feira, 2 de julho.

Syndra, Jarvan IV, Heimerdinger Curtindo o Verão

Imagem via Riot Games

Orianna e Taliyah Curtindo o Verão

Imagem via Riot Games

Artigo publicado originalmente em inglês por Rachel Samples no Dot Esports no dia 23 de junho.