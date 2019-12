Artista cria belo conceito de skin Senna Velho Oeste

Se você já se perguntou como seria Senna se ela se juntasse ao marido no Oeste Selvagem, não procure mais. O artista Vincent Tran desenhou duas belas obras de arte imaginando a Redentora como parte do universo Velho Oeste.

A skin combina perfeitamente com as outras do mesmo conjunto, com Senna vestindo um chapéu de cowboy tradicional, botas longas e capa. Como Lucian, um de seus braços está brilhando em vermelho e branco com energia semelhante a magma. Seus olhos também estão brilhando na arte feita por Tran.

🏳️‍🌈Vincent🏳️‍🌈 on Twitter High Noon Senna Concepts Time to move on to doing the splash 😳😳 #ArtofLegends

Sua arma pode ser a parte mais impressionante de toda a arte conceitual: seu canhão gigante foi transformado em uma arma demoníaca de proporções épicas. Ela ainda tem uma pequena câmara cilíndrica que é semelhante a um revólver, mas maior em escala. A arma também tem chamas saindo da alça e do cano.

Se Senna se juntasse à linha de skins Velho Oeste, ela teria que ser uma skin lendária para fornecer à campeã novas linhas de voz e animações. Suas interações com os outros personagens do conjunto, como Lucian, Thresh e Urgot, poderiam ser realmente únicas de se ouvir.

🏳️‍🌈Vincent🏳️‍🌈 on Twitter @HozureArt @anninosj @dawnatelloo Process Video Start to finish https://t.co/lFBpaIhbmE

Essa skin é realmente possível, já que Senna ainda não recebeu uma skin ao lado do marido. Poderia ser uma das muitas skins duplas que o casal receberia, caso a Riot Games decida seguir esse caminho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 29 de dezembro.