Artes de Riven e Yone Florescer Espiritual podem ter vazado

A Riot Games apresentou ontem uma nova linha de skins do LoL, chamada Florescer Espiritual, que apresenta skins para alguns dos campeões mais populares do jogo. Mas agora, outras skins foram potencialmente vazadas para Riven e Yone, que há rumores de ser o próximo novo campeão no jogo.

Camilla “streamiebr” Falk, que costuma mostrar mostrar vazamentos do LoL, postou várias imagens das supostas artes para Riven e Yone Florescer Espiritual em seu Twitter.

Streamiebr foi quem originalmente vazou a arte de Lillia, agora confirmada. Os fãs de Riven provavelmente esperam que a streamer esteja correta novamente, porque a skin parece tão detalhada e bonita quanto qualquer outro cosmético confirmado a partir desta linha de skin até agora.

As duas primeiras imagens retratam Riven em sua piotencial skin Florescer Espiritual, mostrando ela e sua lâmina ardendo em um redemoinho de magia roxa e azul. Apesar de ser um vazamento não confirmado, sabe-se que a Riot, as vezes, libera skins para coincidir com atualizações de campeões. E na última atualização do LoL, Riven recebeu um fortalecimento considerável, talvez dando a entender que a skin pode ser real.

A imagem final é supostamente uma skin Florescer Espiritual para o irmão de Yasuo, Yone, um campeão que está praticamente confirmado como o 150º campeão do jogo. Os mineradores de dados encontraram várias falas entre personagens como Thresh, Yasuo e Yone já no jogo.

A imagem vazada da skin de Yone o mostra vestindo roupas que se assemelham a um yukata japonês tradicional, o que faria sentido porque ele está cercado por folhas de cerejeira caindo e supostamente empunha duas espadas semelhantes a katanas.

Yasuo, Thresh, Teemo e Vayne estão confirmados para receber skins Florescer Espirituais exclusivas durante o festival de verão deste ano. Lillia, a mais nova campeã que se juntará à lista do LoL, também receberá uma skin Florescer Espiritual.

Mas parece que a Riot ainda não acabou. Se esses vazamentos forem precisos, os fãs da Liga poderão aguardar outra série de atualizações de skins durante o evento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Samuel O’Dwyer no Dot Esports no dia 08 de julho.