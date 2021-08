Arte de novo álbum da Pentakill, Lost Chapter, parece indicar novas skins e entrada de Viego na banda

"Call down the reckoning..."

Depois de uma pausa de quatro anos, finalmente a banda de metal mais popular de League of Legends, a Pentakill, está de volta. A Riot Games revelou oficialmente o nome do próximo álbum da banda, Lost Chapter, e algumas imagens que sugerem que os campeões terão visuais novos no Summoner’s Rift.

No perfil oficial da Riot Games Music no Twitter, a imagem de capa mostra os integrantes da Pentakill usando equipamentos novos, prontos para destruir no palco e destruir os inimigos no jogo.

Imagem via Riot Games

À primeira vista, os campeões parecem usar visuais diferentes das skins originais. Mordekaiser, por exemplo, usa um elmo de gladiador com asas nos lados, enquanto Olaf trocou seu chapéu de caubói por chifres. Parece também que Yorick não usa a cartola que usa normalmente. Sona está de vestido novo e o rosto de Karthus parece mais o de um humano que o de um espectro.

Além disso, alguns fãs apontaram que, na arte de capa oficial do álbum, logo acima do título Lost Chapter, há um símbolo que parece a coroa do Rei Destruído, Viego. Pode significar que o novo campeão entre para a banda para expressar seus sentimentos usando o poder da música.

A produção do álbum já tinha sido confirmada pela Riot no início do mês, quando a Riot Games Music divulgou uma imagem com uma data e informações vagas. No ano passado, o diretor criativo Christian “Praeco” Linke disse que haveria cerca de 10 músicas originais no álbum, que deve acalmar os corações dos fãs mais ansiosos.

Lost Chapter será lançado na quarta-feira, 8 de setembro. Você já pode salvar o álbum no Spotify, Apple Music e Deezer.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 23 de agosto.