Arcane, da Riot, já é a série original Netflix mais bem avaliada no IMDb

Não é surpreendente, mas a nova série da Riot em parceria com a Netflix foi recebida com críticas muito positivas.

A primeira série animada da Riot Games, Arcane, foi muito bem recebida pela crítica em seus três primeiros episódios. Após uma extensa campanha de lançamento, envolvendo várias comemorações em todos os jogos da Riot, Arcane teve uma estreia fantástica e já é a série original Netflix mais bem avaliada de todos os tempos, segundo o IMDb.

Embora Arcane tenha acabado de ser lançada e esses números ainda possam mudar bastante com o desenvolvimento da série nos próximos episódios, as primeiras resenhas de críticos especializados foram positivas. No momento, a série tem pontuação de 100% no Rotten Tomatoes e uma surpreendente nota 9.4/10 no IMDb.

Captura de tela via Riot Games

Arcane ocupa, atualmente, o topo da lista de séries e filmes com a palavra-chave “Netflix-original” no IMDb, seguida de perto por A Fábrica de Kota com nota 9.2/10 e Arremesso Final com nota 9.1/10. Comparando com as avaliações do público no Rotten Tomatoes, The Witcher, que teve pontuação de 91%, conseguiu apenas nota 8.2 no IMDb.

Arcane, que foi lançada há apenas alguns dias, é uma nova série animada desenvolvida pela Riot Games em parceria com a Netflix e conta a história de duas das campeãs mais icônicas de League of Legends. A série, que se passa nas cidades opostas de Piltover e Zaun, acompanha duas irmãs, Vi e Powder, que moram no gueto às margens de Piltover e encontram os corpos de seus pais entre os escombros causados pelo confronto entre os residentes da periferia e os policiais da cidade.

Captura de tela via Riot Games

O sucesso inicial do projeto não é surpreendente, mas foi o assunto de manchetes em todo o mundo e pode ser o começo da libertação de um histórico de adaptações fracassadas de jogos para outras mídias. Embora o público de Arcane possa ser limitado, por ser mais composto por jogadores, e dificilmente vá atingir números como os que Round 6 conseguiu há algumas semanas, o sucesso dessa nova série é uma conquista importante, tanto para a Netflix quanto para a Riot, e pode acabar impulsionando outras parcerias envolvendo jogos.

Os próximos três episódios de Arcane serão lançados no sábado, 13 de novembro. Já os últimos três episódios da temporada serão lançados no sábado seguinte, 20 de novembro.

Os três primeiros episódios de Arcane já estão disponíveis na Netflix.

Artigo publicado originalmente em inglês por Carlota Maura no Dot Esports no dia 09 de novembro.