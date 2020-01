Aqui estão todos os recursos incluídos no beta aberto de Legends of Runeterra 2020

Aqui estamos novamente, no início de outra versão beta aberta do tão esperado jogo de cartas da Riot Games, Legends of Runeterra. Vimos muitas mudanças no jogo nos últimos meses, mas desta vez, há uma série de novos recursos que todos os fãs de League of Legends podem desfrutar.

A maior atualização do jogo será a introdução da primeira temporada do LoR, que continuará até o lançamento oficial do jogo. Semelhante à League, as pessoas jogam jogos para subir nas filas do Ferro até o nível Mestre. A versão beta aberta também apresentará uma lista de amigos no cliente, um modo de desafiar um amigo e os primeiros novos tabuleiros e guardiões do jogo. Um total de 20 cartas foram atualizadas, incluindo uma grande reformulação para Anivia.

Se você jogou LoR no ano passado, também está com sorte. Qualquer um que jogou durante as duas atualizações anteriores terá acesso ao jogo um dia antes, na quinta-feira, 23 de janeiro. Os jogadores também podem obter acesso antecipado se fizerem um pré-registro no PC antes das 3h59 da manhã, horário de Brasília, na segunda-feira, 20 de janeiro. Caso contrário, espere até o lançamento do beta aberto, que acontece na sexta-feira, 24 de janeiro.

Os jogadores beta iniciais estão acostumados com suas contas sendo redefinidas após o final de uma atualização beta, mas não precisam mais temer. Não haverá mais redefinições de conta, o que significa que qualquer coisa que você ganhar durante esta versão beta aberta será sua.

O LoR será lançado oficialmente ainda este ano em PC e dispositivos móveis. Terá jogabilidade entre as plataformas. Quem jogar a versão beta aberta também ganhará um Guardião Poro Aluado gratuito assim que o jogo for lançado.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 12 de janeiro.