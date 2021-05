Aqui estão os confrontos para a fase eliminatória do MSI 2021

As quatro melhores equipes do MSI 2021 estão prontas para lutar até o fim.

Depois de cinco dias do jogo internacional de qualidade, em que 30 jogos acontecerem entre seis dos times mais condecorados do League of Legends no mundo, o estágio Hexágono do Mid-season Invitational 2021 chegou ao fim.

No final desta semana, as quatro melhores equipes das duas primeiras fases do evento vão competir em uma chave final para determinar o campeão do MSI 2021.

Estas são as lutas para a fase eliminatória do MSI de 2021, que deve começar no final desta semana.

Screengrab via Riot Games

Sexta-feira, 21 de maio – semifinais

Royal Never Give Up vs. PSG Talon

Sábado, 22 de maio – semifinais

DWG KIA x MAD Lions

Domingo, 23 de maio – finais

Vencedor do RNG / PSG vs. vencedor do DWG / MAD

Depois de garantir a primeira classificação de chave ao terminar com um 8-2 na fase Hexágono, a DWG KIA teve o privilégio de selecionar seu oponente para a fase de mata-mata. A equipe escolheu a MAD Lions, deixando a RNG e a PSG Talon se enfrentando.

Os dias 21 e 22 de maio terão uma série semifinal cada, enquanto a grande final em 23 de maio servirá como a partida decisiva para determinar o campeão do Mid-Season Invitational 2021. O formato da fase eliminatória do MSI é de eliminação simples, o que significa que uma derrota em uma série melhor de cinco significará o fim do torneio para o time perdedor.

A chave também receberá a primeira série melhor de cinco internacional da temporada de 2021. Como todo o MSI foi jogado em um formato de melhor de um até agora, o restante do torneio pode trazer uma mudança na estratégia para todas as quatro equipes envolvidas.

Certifique-se de nos seguir no YouTube para mais notícias e análises sobre esportes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 18 de maio.