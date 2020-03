Aqui estão os benefícios da rota na selva sem leash que está ganhando força na LEC

A era de dar leash para seu caçador pode se tornar uma coisa do passado.

O YouTuber Shakarez, de League of Legends, explicou uma nova rota na selva sem leash usada pelos melhores caçadores da LEC, Jankos da G2 Esports e Selfmade da Fnatic. O vídeo de hoje se concentra nas vantagens de iniciar nos Lobos e em como isso beneficia a equipe como um todo.

“Os lobos também são um campo bastante fácil de se fazer solo”, disse Shakarez. “Ter um começo sem leash permite que os jogadores entrem nas rotas imediatamente e se preparem”.

Com o Pantheon de Jankos iniciando nos Lobos contra a SK Gaming na sexta semana, sua rota inferior foi capaz de ir para a rota mais cedo e dominar com a poderosa dupla Taliyah e Thresh. Caps e Mikyx obtiveram uma vantagem inicial no XP e atingiram o nível dois primeiro, mantendo seus oponentes longe da onda de tropas.

Depois de Wolves, Jankos limpou as Acuâminas e os Krugs, deixando tanto Vermelho como Azul para depois e pressionou ainda mais a rota. Isso deu à rota inferior uma vantagem ainda maior e ouro de uma barricada da torre. E como acampamentos menores voltam mais rápido que o Azul e o Vermelho, Jankos foi capaz de retornar à sua selva e limpá-los novamente. Os jogadores também podem entregar seu primeiro Azul para o jogador do meio, especialmente quando jogam de caçadores como Pantheon, Zac, Rek’Sai e Lee Sin.

Outro benefício do começo sem leash nos Lobos é que as equipes podem enganar seus oponentes com um leash falso. Na partida da semana cinco da Fnatic contra a Rogue, Selfmade começou nos Lobos de Rek’Sai. Para confundir o adversário, o jogador da rota topo Bwipo fingiu fazer o leash no Vermelho antes de seguir para a rota.

Isso faria os oponentes acreditarem que o caçador inimigo estaria começando do lado de cima, quando, na realidade, estava começando no lado inferior. Isso poderia causar uma emboscada surpresa no meio do lado do mato ou atrapalhar as informações do caçador inimigo.

Embora essa estratégia funcione bem com caçadores específicos e em jogos competitivos, não está claro o quão bem ela funcionaria para a fila solo. Mas, se continuar sendo uma estratégia popular da LEC, logo poderemos vê-la nas filas ranqueadas solo/duo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 04 de março.