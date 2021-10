Após as quartas de final, só restam 6 pessoas com previsões perfeitas para o Mundial 2021

As quartas de final do Campeonato Mundial 2021 de League of Legends terminaram, reduzindo ainda mais o número de jogadores com escolhas perfeitas no bolão anual do lolesports.com. Ao fim das quartas de final, somente seis usuários acertaram todos os resultados no bolão.

Para ter um resultado perfeito a essa altura do campeonato, é preciso ter escolhido a ordem correta em que os 16 times da fase de grupos do Mundial terminaram em seus respectivos grupos. Também é preciso ter selecionado os vencedores certos dos quatro confrontos das quartas de final. No momento, os jogadores com escolhas perfeitas têm 84 pontos no placar oficial do bolão no lolesports.

No ano passado, somente oito jogadores previram os resultados corretos de todo o campeonato. Caso algum dos seis participantes restantes consiga um placar perfeito no bolão ao fim do Campeonato Mundial deste ano, ele receberá todas as seis skins Ultimate do LoL: Pulsefire Ezreal, Udyr Guardião Espiritual, DJ Sona, Lux Elementalista, Miss Fortune Vingadora Exocósmica e Seraphine K/DA ALL OUT.

Uma distinção entre os seis jogadores com escolhas perfeitas e os outros é que eles acertaram o resultado do embate entre Gen.G e Cloud9. Nenhum deles apostou na vitória da equipe norte-americana.

Só faltam três confrontos no Mundial. DWG KIA e T1 se enfrentam, revivendo a final do LCK Summer Split, em 30 de outubro, enquanto a EDward Gaming (LPL) enfrenta a Gen.G (LCK) em 31 de outubro. As equipes vencedoras das semifinais se encontram na final do Campeonato Mundial, em 6 de novembro, e lutam pela Copa do Invocador.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 25 de outubro.