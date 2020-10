América do Norte tem sua primeira vitória e dominância da LCK enfraquece brevemente no dia 3 do Mundial 2020

Narrativas foram quebradas, sequências foram encerradas e grandes nomes subiram ao topo de seus grupos hoje, no terceiro dia da fase de grupos do Campeonato Mundial 2020 de League of Legends.

A sequência de partidas sem vitória para a América do Norte chegou ao fim hoje com a FlyQuest, e a sequência imbatível da Coreia foi encerrada com uma derrota da DRX para a Top Esports no último jogo do dia. Confira um pouco do que aconteceu no terceiro dia do evento principal do Mundial 2020.

FlyQuest garante primeira vitória norte-americana do evento principal do Mundial

Levou seis tentativas, mas a América do Norte finalmente conseguiu sua primeira vitória na fase de grupos do evento principal hoje, quando a FlyQuest levou a melhor em um embate de 36 minutos contra a Unicorns of Love. Mas não se engane. Não foi fácil para a FlyQuest. Houve momentos na partida em que a UOL parecia estar jogando melhor e com uma composição melhor, mas a FlyQuest conseguiu a vitória, impedindo em vários momentos que a Unicorns pegasse a alma infernal.

O destaque do jogo foi o meio PowerOfEvil e seu AMA de 9/3/3 com Syndra, especialmente se comparado ao topo Solo e seu AMA de 2/9/6 com Renekton. Mesmo com essa dualidade tão presente contra a UOL, a FlyQuest conseguiu garantir a vitória no final, em uma mistura de foco no controle de objetivos e fortes lutas em equipe.

Agora, depois de três dias de jogo, a América do Norte finalmente soma um placar de 1-5 com suas três representantes na fase de grupos do Mundial 2020. E, mesmo que ainda falte muito para a FlyQuest, a Team Liquid e a TSM, muitos fãs da região NA estão felizes de, finalmente, ver uma vitória.

LCK sofre sua primeira derrota

Foto via Riot Games

Em um contraste brutal com a América do Norte, a Coreia vinha dominando completamente o Campeonato Mundial. Antes das partidas de hoje, o placar de Damwon Gaming, Gen.G e DRX somava 5-0. Essa sequência de vitórias aumentou quando a Damwon venceu o PSG Talon no começo do dia, deixando o destino da, até então, imbatível LCK nas mãos da DRX.

Mas a segunda colocada da região enfrentou um oponente muito mais difícil: a Top Esports, da LPL. Na maior parte do jogo, porém, parecia que a DRX iria entregar a maior vitória do campeonato até agora. Com escolhas menos convencionais, como Quinn (Doran) e Draven (Deft), a DRX parecia ter pegado a Top de surpresa e usado essa vantagem para derrotar a primeira colocada da LPL.

Foi só nos estágios mais avançados do jogo que a TES acordou e encerrou toda e qualquer chance de uma vitória surpreendente. Derrotando quatro inimigos sem perder nenhum aliado em uma luta em equipe, a Top colocou a DRX em uma posição da qual era impossível sair. Agora, a DRX (1-1) está empatada em segundo lugar no Grupo D, junto com a FlyQuest. A LCK, ao todo, tem um placar de 5-1 depois de três dias do Mundial 2020.

G2 emerge como favorita do Grupo A

O Grupo A tem sido o mais explosivo do Campeonato Mundial até o momento — e particularmente a G2 Esports. A primeira colocada da LEC já começou com placar de 2-0 no primeiro final de semana, e não parece querer diminuir o ritmo.

Depois de uma vitória monumental contra a Suning no que provavelmente foi o jogo mais empolgante de toda a temporada 2020, a G2 venceu a Machi Esports no terceiro dia.

Amanhã, a G2 enfrenta a Team Liquid, em uma tentativa de uma primeira rodada perfeita na fase de grupos. Os campeões europeus têm a chance de dominar o Grupo A se continuarem jogando assim, e a G2 não parece ter nenhuma intenção de reduzir o ritmo.

O Mundial 2020 continua amanhã, 6 de outubro, às 5h BRT.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 05 de outubro.