Alpha regional de League of Legends: Wild Rift começará em 5 de junho

O primeiro teste alfa de League of Legends: Wild Rift será realizado de 5 a 26 de junho para o Brasil e Filipinas, anunciou a Riot Games hoje.

Um grupo limitado de jogadores das duas regiões que se inscreveram para o jogo na Google Play Store serão selecionados aleatoriamente para o teste alfa regional. O teste será apenas para jogadores em dispositivos Android.

Os convites serão enviados a partir de 5 de junho para jogadores de ambas as regiões. De 6 a 8 de junho, os servidores só estarão ativos das 18 às 22h (de acordo com os horários locais no Brasil e nas Filipinas), quando a estabilidade do jogo for testada. A Riot disse que continuará convidando mais jogadores à medida que o teste progredir.

Os requisitos mínimos do dispositivo para reproduzir o alfa regional são:

Apenas telefones Android

CPU: somente processadores de 8 núcleos, 1,5 GHz e superior, 64 bits

RAM: 3 GB e acima

Resolução: 1280 × 720 e acima

A Riot disse que esses requisitos serão reduzidos na versão final do jogo.

A razão para primeiro trazer o jogo para o Brasil e as Filipinas, de acordo com a Riot, é porque os jogadores nessas regiões não são “tão homogêneos” na maneira como jogam. Isso permitirá à Riot coletar uma ampla gama de feedback de uma variedade de jogadores diferentes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 29 de maio.