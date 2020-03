Akali alça voo com este incrível conceito de skin deus pássaro

Embora Akali possa não estar no meta de League of Legends no momento, esse conceito de skin criado por Joseph Kim ainda é incrível.

Nesta criação, o artista imaginou a Assassina Renegada como uma “Filha de Garuda”. Na mitologia hindu e budista, Garuda era uma lendária criatura parecida com um pássaro com um status semelhante a um deus.

Akali voa com este incrível conceito de pele com tema de deus pássaro

O assassino desonesto subiu aos céus.

Embora Akali possa não estar na meta de League of Legends no momento, esse conceito de pele criado por Joseph Kim ainda parece incrivelmente limpo.

Nesta criação, o artista imaginou o Rogue Assassin como uma “Filha de Garuda”. Na mitologia hindu e budista, Garuda era uma lendária criatura parecida com um pássaro com um status semelhante a um deus.

Imagem via Joseph Kim

Muitas pessoas também fizeram a conexão com a linha de skins Caçadores Pré-históricos de League, que foi fortemente inspirada pela série Monster Hunter. O conceito da skin de Akali combinava perfeitamente com a estética da linha de skins, com as cores brilhantes e armaduras baseadas em animais.

Akali ostenta o bico de um animal como uma espécie de elmo e cobre o resto do corpo com penas. Ela também tem duas asas majestosas flutuando acima dos ombros para representar sua conexão com Garuda. A skin realmente abrange a agilidade e a velocidade de Akali como caçadora, enquanto ela usa dois punhais dourados.

Imagem via Joseph Kim

Kim também mostrou alguns outros desenhos que ele fez antes de escolher o pássaro. Ele tinha uma versão da skin com um capacete de lobo em vez de um pássaro e outro que tinha uma versão com um capacete de urso. Mas o pássaro simplesmente combina melhor com o tema geral de Akali do que com um lobo ou um urso.

Sua arma também passou por muitas escolhas. O esquema de cores douradas permaneceu consistente o tempo todo, mas os designs pareciam diferentes um do outro. Alguns designs de adagas pareciam um pouco com uma arma inspirada em Azir, outro lendário campeão com temas de pássaros no jogo.

Imagem via Joseph Kim

Com o estado atual de Akali no jogo, é difícil pensar em ver uma skin assim tão cedo. Mas se Akali voltar ao meta, provavelmente veremos mais skins para uma das campeãs mais memoráveis dos últimos tempos.

