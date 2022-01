Ajustes em todas as habilidades de Zeri lançados no APT do LoL

A mais nova campeã de League of Legends, Zeri, faz tudo. De ataques de metralhadora a saltos de parede, a atiradora traz um novo estilo de jogo para a rota inferior. Embora a Faísca de Zaun não chegue aos servidores ativos até a atualização 12.2, ela está recebendo algumas mudanças no APT antes de sua estreia oficial para equilibrar melhor alguns aspectos de seu kit.

Riot August, designer chefe de personagens do LoL, anunciou que algumas mudanças no kit de Zeri programadas para serem lançadas no APT. Muitas dessas mudanças visam diretamente o dano que ela é capaz de causar, enquanto outras servem para ajudar Zeri a navegar com mais segurança pelo terreno sem a surpresa de inimigos esperando com uma emboscada.

Some Zeri adjustments going to PBE today. She's not even out yet and we're already nerfing her!?!?!?! pic.twitter.com/tIIONmGTfE — August UwU (@RiotAugust) January 11, 2022

O Q de Zeri, que é a principal fonte de seu dano e serve como seu “ataque básico”, tem uma passiva que transforma seus ataques básicos normais em habilidades que podem ser carregadas movendo e usando seu Q. O dano que isso causa quando descarregado é um um pouco demais para o uso limitado que a Riot Games pretende que tenha, então está sendo enfraquecido. Para compensar os enfraquecimentos em seus números, no entanto, o multiplicador de dano que ele causa está sendo aumentado de três para quatro vezes em inimigos com pouca vida.

O W da Faísca de Zaun está recebendo uma velocidade de projétil menor, afetando seu lançamento normal e quando é atirado em um terreno. Para ajudar Zeri a manobrar com mais segurança sobre o terreno, no entanto, ela receberá um aumento de visão ao correr por cima de uma parede. Os inimigos agora também poderão ver Zeri dentro de um alcance de 800 enquanto ela estiver usando seu E no terreno também. Para o ultimate de Zeri, seu dano ao acertar está sendo enfraquecido no início devido à opressão associada à mecânica de sobrecarga no início do jogo.

A mais nova campeã do LoL, Zeri, já está disponível para testes no APT. Espera-se que ela chegue aos servidores ativos com a atualização 12.2 em 19 de janeiro junto com sua nova skin Rosa Definhada, embora ela possa receber mais mudanças antes de seu lançamento oficial.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 11 de janeiro.