A Riot planeja abordar ainda mais as questões relacionadas ao cliente do LoLao longo de 2021

A produtora executiva do League of Legends, Jessica Nam, detalhou o estado atual do jogo hoje na última edição de “LOL PLS”, a série anteriormente conhecida como “Riot PLS”, que foi reformulada depois que a Riot lançou vários novos jogos em 2020, incluindo VALORANT e Wild Rift.

Uma das maiores conclusões da análise do estado do jogo de hoje pela Riot foi como os desenvolvedores do LoL planejam resolver os problemas relacionados ao cliente do jogo em 2021. Nam mencionou como os desenvolvedores do LoL priorizaram a redução do tempo de carregamento de páginas individuais no cliente, além de reduzir uma quantidade significativa de memória que cada tela do cliente utilizava.

“No fim, o cliente ficará bem mais rápido do que no começo de 2020”, disse Nam.

Mas, embora a navegação no cliente tenha se tornado um processo muito mais simples e conveniente, os jogadores ainda podem ter problemas com os recursos de rede social do cliente. Em alguns casos, os jogadores são impedidos de ver sua Lista de amigos no cliente do LoL, impedindo-os de interagir ou dificultando entrar em partida com outros jogadores.

“Amigos sumindo do painel e coisas do tipo serão resolvidas este ano.”, disse Nam.

Considerando que a Riot fez um progresso significativo para as áreas-alvo do cliente do LoL, como seleção de campeões e tela pós-jogo, ao longo de 2020, não seria totalmente irracional sugerir que os painéis sociais estão no topo da lista de prioridade do desenvolvedor. Os jogadores devem esperar que o aspecto social do cliente seja alcançado por uma solução em algum momento no futuro próximo.

Um problema mais difícil de resolver para os desenvolvedores do LoL, porém, pode ser as falhas frequentes do cliente que os jogadores vêm experimentando há algum tempo.

“Temos recebido relatórios de travamentos da comunidade”, disse Nam. “Queremos ser firmes e fazer uma limpeza completa nos travamentos.”

Mais comumente, os jogadores experimentarão uma falha no lado do cliente enquanto se preparam para um jogo na seleção do campeão ou carregam no Rift. Os jogadores podem ficar presos na tela de carregamento do jogo e nunca entrar ou ser forçados a se esquivar de uma fase de escolha / banimento em andamento se elas nunca forem carregados.

Embora certamente pareça que o cliente tem uma mente própria, travando em momentos praticamente aleatórios, deve-se esperar que a Riot investigue completamente os problemas atuais que os jogadores do LoL enfrentam com a interface frequentemente criticada do jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 12 de março.