A Riot compartilha o ‘diário médico’ do Dr. Mundo e é hilário

Para os fãs de League of Legends que procrastinam em fazer um check-up médico, um Doutor Zaunita está procurando mais pacientes.

A Riot compartilhou a entrada do Dia 283 do “diário médico” do Dr. Mundo hoje, zombando do autoproclamado médico antes de sua próxima atualização visual e mecânica. E embora decifrar a entrada do diário possa ser um pouco difícil, certamente é divertido.

Apesar de Mundo lamentar não ter nenhum “paciente” hoje, ele finalmente entende que é para o bem de seus companheiros Zaunitas.

“Tudo bem”, lê-se no diário. “Na verdade, é bom porque significa que os habitantes de Zaun estão saudáveis! Nenhum paciente é boa notícia para as pessoas, eu sempre digo.”

Este olhar sutil no personagem de Mundo fornece mais informações sobre o funcionamento interno do topo que roubou os corações dos jogadores. Embora ele ainda seja “totalmente louco” e “tragicamente homicida”, de acordo com a Riot, o humor do diário faz Mundo parecer mais humano e identificável.

Os jogadores do LoL podem esperar que o AVM do Mundo chegue aos servidores ativos com a atualização 11.12 em 9 de junho, que incluirá um novo design, novas animações e um kit de habilidade atualizado.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 04 de junho.