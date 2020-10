A mais nova campeã do LoL, Seraphine, chegará ao APT em 13 de outubro

Depois de mais de dois meses de especulação, a Riot Games finalmente confirmou Seraphine como a próxima campeã de League of Legends como parte do evento Mundial 2020.

Seraphine chegará ao Rift no Ambiente Público de Teste em 13 de outubro. Ela chegará aos servidores ativos em 29 de outubro junto com uma skin Ultimate com sua persona nas redes sociais, Seraphine K/DA ALL OUT. A skin evoluirá ao longo do jogo de forma semelhante a outras skins Ultimate como Lux Elementalistaa.

Imagem via Riot Games

Seraphine é um dos campeões mais exclusivos e esperados. A aspirante da música foi descoberta pela primeira vez pela comunidade nas redes sociais em agosto. Dias depois de ser descoberta, a conta postou várias trilhas em sua conta no SoundCloud, incluindo “POP / STARS” da K / DA, que indicava que ela seria a próxima campeã do LoL.

Seraphine provavelmente será meio ou no papel de suporte se seu kit do Wild Rift vazado se concretizar no LoL. Seu kit orientado para a utilidade fará com que ela se encaixe perfeitamente no meta de hoje, onde mais campeões de utilidades estão sendo escolhidos nas funções intermediárias e de suporte.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cristian Lupasco no Dot Esports no dia 11 de outubro.