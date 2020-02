A comunidade de League ainda não está feliz com a falta de clareza visual na ultimate de Aphelios

VOD of Dignitas vs. Team Liquid LCS Spring Split 2020 Dignitas Lineup: Huni – Top Gangplank Grig – Jungle Jarvan IV Froggen – Mid Orianna Johnsun – Bot Aphelios aphromoo – Support Thresh Team Liquid Lineup: Impact – Top Aatrox Shernfire – Jungle Lee Sin Jensen – Mid Ryze Doublelift – Bot Senna CoreJJ – Support Nautilus Watch all matches of the split here from all of our leagues: LCS, LEC, LCK Champions Korea, LPL.