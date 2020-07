A biografia de Yone detalha sua caça pelos malignos azakanas e a “busca pela verdade”

O Inesquecido quer aprender o que ele se tornou caçando as "criaturas traiçoeiras".

Yone morreu buscando a verdade e voltou à vida para fazer o mesmo.

O próximo campeão do LoL foi oficialmente revelado, com a Riot mostrando suas habilidades e uma incrível animação de 10 minutos. E agora, os fãs podem ter um outro vislumbre da história do Inesquecido através de sua biografia.

Imagem via Riot Games

A biografia começa de maneira semelhante à de Yasuo, descrevendo sua infância juntos enquanto treinavam em uma renomada escola de espadachins perto de sua aldeia. Yone era o irmão “paciente e disciplinado”, enquanto Yasuo era o “impetuoso e imprudente”.

Eventualmente, a guerra chegou a Ionia e os discípulos da escola, incluindo Yone, saíram para se defender contra as forças noxianas. Yasuo ficou para trás para proteger o Ancião Souma, um mestre da lendária técnica do vento. Mas Souma foi morto e Yasuo foi acusado, o que o forçou a fugir. Quando Yone finalmente alcançou seu irmão, os dois lutaram e o Inesquecido caiu.

“No entanto, a morte não era o fim”, diz a biografia de Yone.

O espadachim acordou no reino espiritual e lutou de igual para igual, e espada para espada, com um poderoso espírito humanóide monstruoso chamado azakana. Apesar de ter sido derrotado pelos poderes de vento de seu irmão, Yone não deixou que sua habilidade com a espada fosse vencida por magia novamente. O Inesquecido matou o azakana e pegou sua lâmina vermelho-sangue.

Yone acordou mais uma vez no mundo material com a espada vermelha na mão e o rosto do azakana em seu rosto como uma máscara. Ele não conseguiu removê-la, mas agora podia ver outros azakana através dos olhos dela.

“Eles ainda não eram demônios de verdade; só queriam se alimentar de negatividade antes de devorarem seus hospedeiros”, segundo a biografia.

Se Yone aprender os nomes desses azakana, poderá reduzi-los a máscaras de emoções personificadas. Ele não sabia dizer quando esses azakanas o despertariam e o consumiriam. Mas seu conflito com Yasuo não é mais sua principal preocupação.

Agora, Yone caça as “criaturas traiçoeiras” para entender melhor o que ele se tornou, buscando a verdade.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 24 de julho.