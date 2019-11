73,5% dos 34 jogadores que acertaram tudo no Bolão do Mundial colocam a SKT na final

O Mundial 2019 está rolando e a Riot Games revelou que, depois das quartas-de-final, só 34 pessoas acertaram tudo no Bolão. E esse número vai cair consideravelmente no final de semana, porque o LoLEsports Stats revelou as previsões dos 34 participantes para as semifinais.

O LoLEsports Stats anunciou que 61,8% dessas pessoas marcou que a Invictus Gaming venceria a FunPlus Phoenix, ambas da LPL, e que 73,5% apostaram que a coreana SK Telecom T1 venceria a europeia G2 Esports.

LoLEsports Stats on Twitter The oracles of #Worlds2019 have spoken, there are only 34 remaining perfect pick’ems, here’s what they’re predicting for semifinals: 61.8% have IG beating FPX 73.5% have SKT beating G2

Todos os lados têm bons argumentos para suas escolhas serem superiores. Para os 61,8% que escolheram a IG, a explicação é simples: eles foram campeões no ano passado e a vitória contra a Griffin foi bonita. Kang “TheShy” Seung-lok, estrela da rota do topo, tem garantido vantagem monstruosa para a IG desde o começo do campeonato e é, de longe, o melhor do Mundial nessa posição.

Os apoiadores da SKT estão em maioria esmagadora entre os 34, e têm boas razões para isso. Seu time atual parece pronto para levar mais um Campeonato Mundial para a equipe depois de se mostrar dominante na fase de grupos e nas quartas-de-final. Com novos e poderosos rostos em volta do lendário Lee “Faker” Sang-hyeok na rota do meio, não são muitos que votariam contra os multicampeões.

Mas a G2 foi um dos melhores times no campeonato, levando a Griffin para o desempate na fase de grupos e vencendo a DAMWON Gaming nas quartas-de-final. Se a primeira colocada da LEC conseguir derrotar a SKT, terá vencido de todos os representantes da LCK no Mundial.

A FunPlus Phoenix também foi impressionante no Mundial, apesar de ter alguns tropeços na fase de grupos. Mas, depois de destruir a Fnatic nas quartas-de-final, a primeira colocada da LPL parece estar em forma e pronta para a próxima fase.

Veja tudo que acontece na próxima fase do Mundial 2019 no sábado, 2 de novembro, às 8h (horário de Brasília).

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 31 de outubro.