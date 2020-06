5 possíveis personagens para o próximo campeão de League of Legends

A Riot Games anunciou recentemente seus planos de lançar seis campeões de League of Legends todos os anos. Quando o jogo foi lançado pela primeira vez em 2009, a maioria dos novos campeões foi projetada do zero e todos tinham uma pequena história escrita apenas para eles. Depois de uma década, a história do League evoluiu e agora está repleta de inúmeros personagens secundários que desempenham papéis importantes no universo expansivo do jogo.

Isso deixou a Riot com um arsenal de possíveis novos campeões com um lugar na história do jogo. Os fãs já estavam empolgados ao ver rostos familiares como Kai’Sa e Senna, dois personagens com raízes profundas nas histórias de Kassadin e Lucian, respectivamente. A Riot também aumentou o universo de League of Legends com o lançamento de Legends of Runeterra este ano, que conta com inúmeros personagens da históira do League que ainda estão para serem lançados como campeões.

E com vários novos campeões já anunciados como lançamento ainda este ano, existem vários personagens possíveis do universo de League que muitos fãs querem ver adicionados ao jogo como campeões jogáveis. Aqui estão alguns dos possíveis personagens que poderiam fazer esse papel.

Yone

Imagem via Riot Games

Banir Yasuo assim que você chega na seleção de campeões pode ser uma coisa do passado, se o meio-irmão mais velho dele entrar no jogo. A dupla era próxima durante a infância e ambos estudaram na única escola de espadas da aldeia.

No entanto, seus laços logo seriam cortados, já que a guerra de Noxus contra Ionia estava se tornando realidade e Yone foi chamado para o exército. Ele deixou sua vila para trás e confiou em Yasuo para manter os idosos seguros. Mas qualquer pessoa familiarizada com o personagem de Yasuo saberia que ele não ficaria parado por tanto tempo.

Yasuo também deixou a vila para se juntar às fileiras e esperava que a vila ficasse bem sozinha. Durante sua ausência, o Ancião Souma foi morto e Yasuo foi acusado de seu assassinato. Sem conseguir provar sua inocência, Yasuo fugiu da vila e Yone logo estaria atrás dele. Yone acreditava que seu irmão era culpado e não queria nada além de levá-lo à justiça.

Os dois tiveram uma batalha, que resultou na morte de Yone. Embora possa parecer impossível um personagem voltar dos mortos, Yone já tem sua própria carta no LoR e o produtor de campeão do League, Ryan Mireles, disse que um estranho mascarado poderia retornar dos mortos em um vídeo de desenvolvimento, o que o torna um ótimo candidato para uma versão futura.

Kato e Shiraza

Imagem via Riot Games

Existem muitas maneiras de introduzir Kato e Shiraza em League. Os dois são cartas interligadas em LoR e, uma vez reunidos, pode ser o fim para quem se opõe a eles. Shiraza tem a capacidade de causar dano duplo ao nexus e Kato tem uma habilidade de suporte que dá +3 a uma unidade.

Eles também parecem ter um relacionamento romântico. O texto da carta de Kato diz “Shiraza é uma ótima namo… digo, amiga! A gente não tá namorando. Mas, se estivesse, eu desejaria um feliz aniversário de namoro. Obrigado, sem mais perguntas.”

Shiraza parece pensar o contrário, no entanto. O texto de sua carta diz: “Ele disse o que?! Esse cara não tem nada na cabeça. Mas aqueles ombros…”

A Riot pode caracterizá-los como um único campeão e ter a chance de trabalhar com um amplo conjunto de habilidades ou fazer outro pacote como Xayah e Rakan. Kato e Shiraza ainda têm muito o que falar sobre seu relacionamento, mas eles poderiam ser mortais na rota inferior.

Batedor Navori

Imagem via Riot Games

Já faz um tempo desde que a Riot lançou um Yordle. Embora a história desse carinha não seja conhecida, ele promete fazer o seu melhor se você o deixar sair por cima na divisão do dinheiro.

A maioria dos campeões Yordle do League preferem lutar à distância, mas Navori certamente tem o potencial de se tornar o mais ousado e levar a luta aos seus inimigos. Essa característica é mais adequada para os topo agressivos, mas suas falas como “Eles nunca vão me ver chegando” e “Abaixo das árvores!” também dão a impressão de um caçador furtivo.

Vrynna

Imagem via Riot Games

Embora alguns fãs pensem que o meta dos tanques deixem o League impossível de assistir, os tanques são uma parte essencial do jogo e podem ser o toque final de qualquer formação.

No LoR, Vrynna fica mais forte a cada vez que sobrevive a danos, o que a torna uma excelente candidata à tanque ou a ser uma sedenta pela batalha, como Draven.

Ela também pode ser vista em um conto de 2019 sobre Sylas, no qual ela tentou matar o mago, mas não conseguiu. Isso levou Sylas a conquistar seu respeito e a provar-se digno o suficiente para se juntar a sua tribo.

Cithria

Cithria tem a história mais detalhada em comparação com os outros personagens do LoR. Ela pode ser vista em outro curta de Sylas, no qual ela é um dos membros mais jovens do exército demaciano. Ela mostra seu valor, impedindo uma revolta que estava prestes a ocorrer depois que Sylas escapou com sucesso de sua execução.

Ela tem duas cartas separadas no LoR que lançam mais luz sobre sua história. Cithria de Campinuvem apresenta uma jovem Cithria procurando ingressar nos guerreiros de elite de Demacia desde que ela cresceu com as histórias de suas aventuras. Cithria, A Audaciosa, a mostra usando armadura, erguendo a mão ao alto no campo de batalha. A descrição de sua segunda carta também indica seus sucessos como guerreira e sua sede por mais.

Embora ela tenha um ar de Fiora, a Riot certamente poderia tirar proveito de sua história para criar um campeão semelhante ao Tiny de Dota 2. Cithria poderia começar o jogo como ela mesma e crescer lentamente com os níveis. Isso daria a ela muito espaço de design, já que ela tem o potencial de se tornar uma campeã completamente diferente quando atingir o nível máximo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 07 de junho.