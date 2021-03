﻿Melhores campeões para vencer solo nas ranqueadas do LoL

Este artigo foi oferecido a você por Gamer Sensei. Melhore seu ranque trabalhando com um treinador profissional de League of Legends. Confira Gamer Sensei.



Para muitos jogadores, as ranqueadas podem ser uma experiência frustrante em League of Legends. Entre os companheiros de equipe que se recusam a coordenar, os níveis de habilidade imensamente diferentes e um ou dois smurfs, às vezes você pode sentir que está retrocedendo. Mas existem alguns campeões, se dominados, que podem ajudá-lo a vencer o sistema e levá-lo ao próximo nível.

Abaixo estão cinco campeões, um para cada função, que o ajudarão a subir nos tiers. Nem todos são fáceis de aprender, mas são o tipo de campeão pelo qual você provavelmente já foi destruído e se perguntou “por que eles são tão bons?” Depois de dominar esses campeões, fica mais fácil aprender a mecânica da rota (ou selva) em si e melhorar como jogador, e então a escalada real pode começar.

Com isso em mente, vamos dividir os cinco primeiros campeões de fila solo para o atualização 11.5 do LoL.

Topo – Camille

Imagem via Riot Games

Prós

Grande duelista

Pode passar por paredes

Ultimate que pode virar o jogo

Contras

Dependente de item

Alta curva de habilidade

Camille é uma escolha poderosa no meta atual. Ela pode abater carregadores imóveis facilmente e pode destruí-los em um piscar de olhos. Embora ela tenha alguns pontos fracos, como ser dependente de itens e ter uma alta curva de habilidade, os prós gritantes de escolhê-la superam todos os contras que ela tem atualmente.

Runas

Imagem via Riot Games

Camille é flexível com suas escolhas de runas. A mais popular atualmente é a árvore primária de Determinação com a Precisão como secundária. A Determinação concede a ela acesso à Aperto dos Mortos-vivos, ao lado do Golpe de Escudo, Osso Revestido e, Crescimento Excessivo para torná-la mais tanque.

A Precisão como uma árvore secundária concede a ela acesso a Lenda: Espontaneidade para aumentar sua velocidade de ataque e dano por segundo geral e Triunfo para aquelas jogadas irritantes de vida baixa.

Prioridade de habilidade

A prioridade de habilidade de Camille é a seguinte: R> Q> E> W. Você quer maximizar o Q, já que é sua principal ferramenta de dano. Também permitirá que você obtenha ativações da Força da Trindade com mais frequência com o tempo de recarga mais baixo. Depois de maximizar o Q primeiro, concentre-se em maximizar o E para a mobilidade adicional. Em alguns confrontos à distância, você pode maximizar o E primeiro, depois o Q ou alguns pontos no W para a sustentação adicional e, em seguida, o Q. O kit inteiro de Camille é muito bom e você pode maximizar praticamente qualquer habilidade que desejar a longo prazo.

Plano de jogo

Camille é um dos melhores campeões do topo atualmente. Ela escala bem com itens ofensivos, tornando-a extremamente irritante e difícil de lidar. Procure punir o inimigo quando ele abater tropas fazendo um combo simples de Q, ataque automático e Q aprimorado para negar a ele a experiência e o ouro.

Com a Força da Trindade concluída, procure jogadas ofensivas em todo o mapa. Seu dano básico combinado com o dano da Força da Trindade faz de você uma força a ser considerada. Se você tiver ouro suficiente para uma Tiamat ou Hidra Raivosa, você se tornará imparável e o inimigo terá que enviar vários membros para impedi-lo.

Lembre-se de defender se for empurrar agressivamente e procurar jogadas de teleporte na linha de fundo do oponente. Um simples teleporte por trás seguido por um E para R em um carregador pode decidir o jogo no meio ou no final do jogo facilmente.

Hecarim

Imagem via Riot Games

Prós

Duelista forte

Mobilidade

Fácil de jogar

Ultimate com controle de grupo em área

Contras

Estilo de jogo previsível

Hecarim subiu nas fileiras da selva da fila solo silenciosamente ao longo das últimas atualizações. À medida que mais pessoas percebiam o quão forte ele é, sua taxa de escolha aumentou repentinamente junto com sua taxa de vitórias. Ele se beneficia muito com os novos itens da pré-temporada, o que o torna um dos melhores caçadores da atualização atual.

Ele é muito fácil de jogar e pode ser pego por qualquer jogador, inclusive não caçadores.

Runas

Screengrab via Riot Games

Hecarim tem muitas páginas de runas viáveis, mas a de maior sucesso atualmente é Precisão primária com Dominação como árvore secundária. A Precisão concede a você acesso ao Conquistador, uma das runas primárias mais fortes do jogo, dando a você muito dano de ataque e cura, além de ser fácil de acumular. Outras ótimas runas são Triunfo para ajudar nas fugas com pouca vida, Lenda: Espontaneidade para aumentar sua velocidade de ataque e Até a Morte para torná-lo mais mortal quanto menor sua vida.

Dominação é tomada principalmente por Caça Voraz, que tem uma sinergia muito boa com Conquistador. Essas duas runas combinadas oferecem muita cura, tornando-o bastante tanque. Impacto Repentino é usado, pois é facilmente ativado com seu E para aumentar o dano.

Prioridade de habilidade

A prioridade de habilidade de Hecarim é R> Q> E> W. Maximizar o Q permite que você limpe acampamentos da selva facilmente e cause o máximo de dano possível. É um requisito primário para essa estratégia, onde você precisa usar o Q para acumular Conquistador e Caça Voraz. E é a segunda habilidade pela velocidade de movimento e W é uma habilidade bem abaixo da média, então é a última.

Plano de jogo

Hecarim está atualmente em um lugar muito bom na selva. Seu objetivo como Hecarim caçador é limpar seus acampamentos o mais rápido possível e, em seguida, procurar oportunidades de emboscar em qualquer rota. Se você não vir essas oportunidades, concentre-se em obter os caranguejos no rio para obter uma visão adicional ou no Arauto e Dragão. Mas lembre-se de manter o farm para ganhar ouro para garantir que você possa obter seus itens básicos o mais rápido possível.

Depois de obter um item Mítico como Força da Trindade, você se tornará muito mais forte, então tente manter seu ganho de ouro estável para obtê-lo o mais rápido possível. Devido ao fato de sua jogabilidade ser previsível, tente procurar oportunidades de contra-ataque em vez de uma emboscada. É muito mais fácil abater nesses casos, em vez de em uma emboscada.

Meio – Katarina

Imagem via Riot Games

Prós

Dano de explosão poderoso

Pode vencer jogos sozinha

Recompensa dominar

Itemização flexível

Contras

Depende de um estilo de jogo roaming

Frágil

Katarina é uma das campeãs do meio mais poderosas, depois de ter recebido vários fortalecimentos em atualizações recentes. Ela está se tornando uma ameaça na fila solo devido à sua itemização flexível, que permite que ela enfrente vários campeões facilmente. Se não for controlada, ela pode fazer uma bola de neve e assumir o controle das partidas com seu estilo de jogo móvel. Seu avanço permite que ela contorne o terreno facilmente e embosque de ângulos inesperados, dando ao seu time muitas oportunidades para emboscadas.

Runas

Screengrab via Riot Games

As duas construções de runas principais para Katarina são Dominação com Precisão de secundária ou vice-versa. O aspecto mais importante é decidir se você precisa da explosão do Eletrocutar ou da sustentação do Conquistador.

A página de runas com Eletrocutar dá a você acesso a mais dano no início via Impacto Repentino e Globos Oculares além da sustentação com Caça Voraz. A árvore de precisão secundária é escolhida pelo Triunfo e Golpe de Misericórdia. A primeira destina-se a ajudá-la a escapar após jogadas com pouca vida, enquanto a segunda é escolhida pelo dano adicional para garantir o abate contra seus oponentes.

Prioridade de habilidade

A prioridade de habilidade de Katarina é R> Q> E> W. Maximizar o Q primeiro é sua prioridade, já que diminui o tempo de recarga com cada nível e é sua principal habilidade de causar dano. Também ajuda a colocar uma adaga em um local, para o qual você pode pular com E. Sua habilidade de mobilidade, portanto, deve ser maximizado de acordo com o Q para ser capaz de pular o máximo possível e ser um grande incômodo para o time adversário. O W é maximizado por último, pois a utilidade e a potência do Q e E são muito maiores.

Plano de jogo

Katarina é uma das mais fortes assassinas do meio e se destaca em assumir o controle de jogos com alguns abates no início do jogo. Seus baixos tempos de recarga combinados com seu alto dano base oferecem muitas oportunidades de bola de neve. Você deve usar isso a seu favor e procurar jogadas proativas durante a fase de rotas.

Se você tentar adaptar um estilo de jogo passivo, não será útil a longo prazo e o inimigo pode ultrapassá-la e vencê-la. Mantenha um estilo de jogo agressivo e tente ganhar sua rota. Depois de fazer isso, você poderá vagar livremente pelo mapa e matar o caçador adversário ou ajudar seus companheiros nas rotas laterais.

Atirador – Sivir

Imagem via Riot Games

Prós

Fácil de jogar

Limpadora de ondas

Escala bem no final do jogo

Contras

Custos de mana altos

Sem avanços

Sivir é uma das atiradoras mais fáceis de jogar na rota inferior devido ao seu kit simples que não exige que você faça jogadas malucas para ser útil. Sua limpeza de ondas é ótima e pode ajudá-la a travar jogos em que você pode ficar para trás até conseguir mais itens. Além disso, seus multiplicadores a tornam uma grande candidata a um dos melhores atiradores de fim de jogo, já que você pode derreter tanques com facilidade assim que conseguir itens suficientes.

Runas

Screengrab via Riot Games

No passado, Precisão era a árvore principal para Sivir. Mas hoje em dia, uma construção emergente com Manamune e Eclipse vê a árvore de Dominação ser a escolha primária de Sivir. Você obtém acesso a Colheita Sombria e Globos Oculares para danos adicionais, bem como Gosto de Sangue e Caça Voraz para uma cura adicional. A árvore secundária é Feitiçaria pela Transcendência e Faixa de Fluxo de Mana, duas ótimas runas que resolvem seus problemas de mana e fornecem aceleração de habilidade adicional.

Se você sentir a necessidade de ter mais velocidade de ataque, no entanto, pode renunciar a Dominação e voltar para a árvore de Precisão tradicional para runas como Ritmo Fatal, Presença de Espírito, Lenda: Espontaneidade e Dilacerar.

Prioridade de habilidade

A prioridade de habilidade de Sivir é: R> Q> W> E. Q é a sua habilidade principal de causar dano e abater os inimigos. Como resultado, você deseja maximizá-lo o mais rápido possível. W é o segundo a ser maximizado para a limpeza de onda adicional que permitirá que você empurre ondas rapidamente. E é a sua única habilidade defensiva e permite que você bloqueie as habilidades-chave que seus oponentes lançarem em você. Mas, por não ter dano, é máximizada por último.

Plano de jogo

Sivir é um dos atiradores mais seguros do LoL, pois você pode limpar ondas facilmente e escalar para os estágios posteriores do jogo. Como resultado, você deseja jogar passivamente na fase de rotas e evitar jogadas agressivas, a menos que o inimigo se estenda demais. Ao fazer isso, você terá uma condição de vitória clara depois de obter seus itens de picos de poder, como Manamune e Eclipse.

Depois de ter esses itens, você pode tentar agrupar-se com sua equipe e usar sua velocidade de movimento máxima para engajar rapidamente em inimigos desavisados. Tente usar seu escudo mágico para habilidades-chave que podem causar CG em você, já que um passo em falso pode ser a diferença entre um jogo ganho ou perdido.

Suporte – Rell

Imagem via Riot Games

Prós

Grande iniciadora

Forte controle de área

Tanque inata

Contras

Custos de mana altos

Corpo a corpo

Rell é a mais recente adição aos suportes do LoL. Ela tem um ótimo kit e é o sonho de qualquer jogador de suporte de iniciação. Ela tem muita utilidade para seu time. Funciona muito bem no meta atual com suas ferramentas de iniciação. Embora ela possa ter alguns problemas ao lidar com encantadores, eles não estão aparecendo muito devido ao poder que os suportes de iniciação têm.

Runas

Screengrab via Riot Games

A árvore primária Determinação é o núcleo para suportes de tanques de iniciação. Pós-choque é a melhor runa primária, pois permite que você absorva mais dano nos primeiros segundos após uma iniciação. Golpe de Escudo permite que você tenha um pouco mais de pressão durante a fase de rotas ao lado do Osso Revestido, enquanto o Inabalável fornecerá tenacidade adicional e resistência a lentidão.

A Inspiração como secundária é pensada para dar a você mais sustentação na rota e aumentar seu limite de mana, já que seus custos de mana são altos. Entrega de Biscoitos junto com Perspicácia Cósmica são as melhores runas que você deve pegar em seus jogos. O aumento do feitiço do invocador e da aceleração de item permitirá que você inicie com mais frequência.

Prioridade de habilidade

A prioridade de habilidade de Rell é a seguinte: R> W> E> Q. Você quer maximizar seu W no início, pois é seu principal controle de grupo e habilidade defensiva, o que permite que você irrite seus oponentes durante a fase de rotas. Depois, você deseja maximizar o E pela resistência mágica adicional, armadura e tempo de recarga reduzido para atordoar os inimigos com mais frequência. O Q é maximizado por último, pois sua utilidade é menor em comparação com W ou E.

Plano de jogo

Procure maneiras de atacar os inimigos de rota quando eles quiserem dar um último golpe em tropas de canhão. Eles estarão focados em conseguir isso e podem não estar preparados para você iniciar. Tente usar Golpe de Escudo para um dano de explosão adicional no início da luta. Você pode dominar a fase de rotas iniciando frequentemente nos inimigos. Você deve usar o W o máximo possível no tempo de recarga pelo controle de grupo nas rotas opostas e ganhar vantagens cedo.

Em lutas de equipe, use seu E em aliados que dão a chance de atordoar o maior número possível de oponentes. Então, você pode tentar acompanhar com sua ultimate para dar ao seu time tempo suficiente para causar danos ao time adversário. Procure manter uma boa cobertura do mapa ao longo do jogo para garantir que você possa atingir objetivos incontestáveis. Embora fazer jogadas ofensivas seja no geral uma boa tática para vencer confrontos de equipe, tente proteger seus aliados se eles estiverem sendo oprimidos por assassinos e forem forçados a fugir.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cristian Lupasco no Dot Esports no dia 07 de março.