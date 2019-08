Twitch Drops voltam para a Hearthstone Masters Tour Seoul

Os Twitch Drops vão voltar para a Hearthstone Masters Tour Seoul, bem a tempo de ajudar um pouquinho a sua coleção de Salvadores de Uldum.

Com os Twitch Drops, a Blizzard dá prêmios aos jogadores por assistirem ao Hearthstone competitivo na Twitch. Isso quer dizer que você poderá ganhar pacotes de cards só por assistir ao evento da Masters Tour Seoul.

Durante a transmissão da Masters Tour Seoul, os jogadores poderão ganhar um pacote de Salvadores de Uldum depois de assistir por 3 horas. Depois de 6 horas assistindo, ganharão mais um pacote. Isso quer dizer que são dois pacotes só por assistir ao evento. Para ganhar os pacotes, as horas podem ser consecutivas ou não-consecutivas. Ou seja, se você sair e voltar a assistir à stream, a contagem continua de onde tinha parado antes.

Além dos dois pacotes adicionais que você pode ganhar depois de ver a stream por 6 horas, você também pode ser sorteado para ganhar um pacote clássico aleatoriamente. A cada hora, 1.500 espectadores sortudos receberão pacotes de cards clássicos.

Para estar elegível para os Twitch Drops, suas contas da Twitch e da Battle.net precisam estar conectadas. Para conferir isso, abra o menu de configurações da Twitch clicando no nome da sua conta no canto superior direito da tela inicial. Na aba Conexões, encontre a Battle.net. Depois de encontrar a Battle.net, as instruções na tela vão guiar você.

Você pode ganhar pacotes gratuitos durante a Masters Tour Seoul, que acontece de 15 a 18 de agosto. Veja a transmissão no canal oficial de Hearthstone na Twitch.

Artigo publicado originalmente por Taylor Cusick em inglês no Dot Esports no dia 08 de agosto.