Tudo que você precisa saber sobre Aluno Transferido, nova carta gratuita de Hearthstone

Durante a semana, a Blizzard apresentou a próxima expansão de Hearthstone, Universidade de Scolomântia. No anúncio, a desenvolvedora também presenteou toda conta com duas cópias gratuitas de uma carta da coleção, Aluno Transferido.

Para adquirir a carta, é só fazer login no jogo. A carta será adicionada à sua coleção assim que o jogo carregar. Você tem até 20 de outubro para consegui-la de graça, e depois disso provavelmente terá que criá-la com Pó Arcano ou encontrá-la nos pacotes de cartas de Universidade de Scolomântia.

Aluno Transferido tem diversos efeitos, mais precisamente 24 deles. Nove dos efeitos são ativos no Padrão e um 25º efeito será adicionado quando a expansão Universidade de Scolomântia for lançada oficialmente.

O efeito de Aluno Transferido muda a cada partida. Ele olha para o tabuleiro em que você estiver jogando e usa um efeito relacionado ao tema do tabuleiro. Pode ser muito a lembrar no começo, mas os jogadores do Padrão só vão precisar memorizar 11 deles, no máximo, já que mais de metade dos tabuleiros só estão disponíveis no modo Livre.

Confira todos os efeitos do Aluno Transferido (todos os tabuleiros disponíveis atualmente no Padrão estão em negrito):

Orgrimmar: Cause 2 de dano

Cause 2 de dano Espinhaço: Furtividade e Venenoso

Furtividade e Venenoso Ventobravo: Escudo Divino

Escudo Divino Pandária: Grito de Guerra: Conceda +1/+2 a um lacaio aliado

Grito de Guerra: Conceda +1/+2 a um lacaio aliado Naxxramas: Último Suspiro: Adicione um lacaio aleatório com Último Suspiro à sua mão

Goblins vs Gnomos: Grito de Guerra e Último Suspiro: Adicione uma Peça Sobressalente à sua mão

Rochanegra: No fim do seu turno, reduza o custo de uma carta aleatória da sua mão em (2)

Grande Torneio: Inspirar: Compre uma carta

Liga dos Exploradores (Escavação): Grito de Guerra: Adicione uma arma aleatória à sua mão

Liga dos Exploradores (Museu): Grito de Guerra: Descubra um novo Poder Heroico básico

Ventobravo Sussurro dos Deuses Antigos: Grito de Guerra: Gaste toda sua mana e evoque um lacaio que custe o número de cristais gastos

Karazhan: Adicione um feitiço de portal de Karazhan à sua mão

Gangues de Gadgetzan: Grito de Guerra: Conceda +2/+2 a um lacaio aleatório na sua mão

Un’Goro: Grito de Guerra: Adapte-se.

Trono de Gelo: Último Suspiro: Adicione uma carta aleatória de Cavaleiro da Morte à sua mão

Kobolds e Catacumbas: Grito de Guerra: Recrute um lacaio que custe (2) ou menos

Bosque das Bruxas: Eco, Rapidez

Projeto Cabum: Provocar. Grito de Guerra: Se tiver 10 cristais de mana, receba +5/+5.

O Ringue do Rastakhan: Rapidez, Massacre: compre uma carta

Ascensão das Sombras: Grito de Guerra: Adicione um Servo à sua mão

Grito de Guerra: Adicione um Servo à sua mão Salvadores de Uldum (Pés): Renascer

Renascer Salvadores de Uldum (Moinho): Grito de Guerra: Adicione um feitiço aleatório de Praga de Uldum à sua mão

Grito de Guerra: Adicione um feitiço aleatório de Praga de Uldum à sua mão Despontar dos Dragões: Grito de Guerra: Descubra um dragão

Grito de Guerra: Descubra um dragão Cinzas de Terralém: Adormecido por 2 turnos, cause 3 de dano a 2 lacaios inimigos aleatórios ao acordar

Adormecido por 2 turnos, cause 3 de dano a 2 lacaios inimigos aleatórios ao acordar Academia de Scolomântia: Adicione uma carta de Classe Dupla à sua mão

Aluno Transferido pode ser uma carta aleatória demais e fraca demais para ser considerada viável no Livre, mas também pode ter algum potencial em alguns decks do Padrão, se faltarem cartas viáveis de custo 2. Os efeitos viáveis de Aluno Transferido no Padrão podem ser divididos em três tipos: palavras-chave, Gritos de Guerra poderosos e criação de valor.

Um exemplo de variante potente é a do tabuleiro de Ventobravo, um 2/2 de custo 2 com Escudo Divino. É comparável ao Minirrobô Blindado do Paladino, que foi muito usado nos decks de Paladino Segredo no Padrão e ainda aparece no Livre com os decks de Paladino Mecanoide. O tabuleiro variante dos pés de Salvadores de Uldum também parece o Robô-Bala, carta forte para controlar o ritmo nos decks de Paladino Mecanoide devido à palavra-chave Renascer. Até a versão mais fraca de Aluno Transferido com uma palavra-chave (o tabuleiro de Espinhaço) ainda pode ser uma escolha agressiva no turno 2. Ela lembra a Vespa Gigante de Jornada a Un’goro, que custava 1 de mana a mais que o Aluno Transferido.

As versões de Aluno Transferido com Gritos de Guerra poderosos são comparáveis aos Servos do Ano do Dragão. Com o tabuleiro de Orgrimmar, o Aluno Transferido causa dois de dano, como a Serva Kobold, e com o tabuleiro de Despontar dos Dragões você pode descobrir um Dragão, como com o Servo Dracônico. O tabuleiro de Pandária concede +1/+2 a qualquer lacaio aliado à sua escolha, o que pode ajudar a criar uma vantagem no início do jogo se você tiver cartas de custo 1 para usar antes do Aluno Transferido.

A criação de valor pode não ser a melhor forma de usar uma carta que pode ser agressiva, mas ainda é uma opção caso seja necessário. Como foi mencionado antes em relação ao tabuleiro de Despontar dos Dragões, descobrir um Dragão aleatório pode ajudar a criar uma situação melhor pra você no fim do jogo. Além disso, o tabuleiro de Ascensão das Sombras concede um Servo, o que já faz dele melhor que o Rato Cabeador da MAL, carta usada em diversos decks de Servos. O tabuleiro do moinho de Salvadores de Uldum é, provavelmente, o mais fraco entre os que criam valor, mas seu oponente vai precisar saber lidar com os feitiços de remoção, como Praga das Chamas ou Praga da Loucura.

Além de todos os efeitos já conhecidos, a carta será atualizada para receber efeitos únicos baseados nos temas dos próximos quatro tabuleiros do Padrão depois de Universidade de Scolomântia. Depois que a carta passar para o Livre, todos os novos tabuleiros terão o mesmo efeito: um Grito de Guerra que concede uma carta aleatória da expansão correspondente ao tabuleiro.

PizzaHS, jogador profissional de Hearthstone, já criou um deck em torno de Aluno Transferido, no arquétipo Discard Scrap Imp Zoo Lock. As habilidades do Aluno Transferido no Padrão podem entrar facilmente em decks mais agressivos do Padrão, especialmente as de Ventobravo, dos pés de Salvadores de Uldum e de Pandária. Mas, se você acabar encontrando o tabuleiro de Cinzas de Terralém, pode ser melhor trocar o Aluno Transferido da mão inicial. Isso é mais importante ainda se você precisar aproveitar o tempo contra um deck mais lento.

Você pode fazer login em Hearthstone até 20 de outubro para conseguir seu Aluno Transferido gratuito.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 16 de julho.