Tudo que sabemos sobre a próxima expansão de Hearthstone, Universidade de Scolomântia

Descubra a história do poderoso lich Kel’thuzad com cartas de classe dupla e a nova palavra-chave Sortilégio.

A Blizzard deu início à segunda fase do Ano da Fênix de Hearthstone com o anúncio da próxima expansão, Universidade de Scolomântia.

A expansão é a 19ª do jogo e continua os contos inspirados no universo de Warcraft trazendo de volta um personagem popular, o lich que já reinou em Naxxaramas, Kel’thuzad. Universidade de Scolomântia procura mostrar o passado do personagem, antes de se tornar o temido lich que todos conhecem.

Com a atualização 17.6 de Hearthstone no ar, os que estiverem interessados na nova expansão já podem adquirir Universidade de Scolomântia na pré-venda no próprio cliente ou na loja online. O pacote de pré-venda de Scolomântia custa R$99. Ele contém 55 pacotes de cartas, uma Lendária dourada aleatória de Universidade de Scolomântia e um verso de carta de Kel’thuzad.

O pacotaço de Universidade de Scolomântia custa R$159. Com ele, você obtém 80 pacotes, uma Lendária dourada aleatória de Universidade de Scolomântia, um verso de carta de Kel’thuzad, o herói de Mago Kel’thuzad, quatro Ingressos para a Arena, Benefícios dos Campos de Batalha e, pela primeira vez, cinco pacotes dourados de Universidade de Scolomântia.

Confira aqui tudo que sabemos sobre a próxima expansão de Hearthstone até agora.

Quando a expansão estará no ar?

Apesar de a data oficial de lançamento de Universidade de Scolomântia ainda não ter sido confirmada, os jogadores que fizerem login agora já recebem duas cópias da carta Épica Aluno Transferido (até 20 de outubro). A carta tem 25 efeitos diferentes, dependendo do tabuleiro em que você estiver jogando.

Imagem via Blizzard Entertainment

Orgrimmar: Cause 2 de dano

Espinhaço: Furtividade e Venenoso

Ventobravo: Escudo Divino

Pandária: Grito de Guerra: Conceda +1/+2 a um lacaio aliado

Naxxramas: Último Suspiro: Adicione um lacaio aleatório com Último Suspiro à sua mão

Goblins vs Gnomos: Grito de Guerra e Último Suspiro: Adicione uma Peça Sobressalente à sua mão

Rochanegra: No fim do seu turno, reduza o custo de uma carta aleatória da sua mão em (2)

Grande Torneio: Inspirar: Compre uma carta

Liga dos Exploradores (Escavação): Grito de Guerra: Adicione uma arma aleatória à sua mão

Liga dos Exploradores (Museu): Grito de Guerra: Descubra um novo Poder Heroico básico

Ventobravo Sussurro dos Deuses Antigos: Grito de Guerra: Gaste toda sua mana e evoque um lacaio que custe o número de cristais gastos

Karazhan: Adicione um feitiço de portal de Karazhan à sua mão

Gangues de Geringontzan: Grito de Guerra: Conceda +2/+2 a um lacaio aleatório na sua mão

Un’Goro: Grito de Guerra: Adapte-se.

Trono de Gelo: Último Suspiro: Adicione uma carta aleatória de Cavaleiro da Morte à sua mão

Kobolds e Catacumbas: Grito de Guerra: Recrute um lacaio que custe (2) ou menos

Bosque das Bruxas: Eco, Rapidez

Projeto Cabum: Provocar. Grito de Guerra: Se tiver 10 cristais de mana, receba +5/+5.

O Ringue do Rastakhan: Rapidez, Massacre: compre uma carta

Ascensão das Sombras: Grito de Guerra: Adicione um Servo à sua mão

Salvadores de Uldum (Pés): Renascer

Salvadores de Uldum (Moinho): Grito de Guerra: Adicione um feitiço aleatório de Praga de Uldum à sua mão

Despontar dos Dragões: Grito de Guerra: Descubra um dragão

Cinzas de Terralém: Adormecido por 2 turnos, cause 3 de dano a 2 lacaios inimigos aleatórios ao acordar

Academia de Scolomântia: Adicione uma carta de Classe Dupla à sua mão

O site da Blizzard diz que a expansão será lançada “no início de agosto”. Vamos atualizar o artigo com a data oficial de lançamento quando ela for divulgada.

Cartas de classe dupla

Agora que Hearthstone finalmente tem um número par de classes, as cartas de classe dupla vão entrar no jogo. Cartas que se aplicam a várias classes não são exatamente novidade, graças às cartas de três classes de As Gangues de Geringontzan, mas esta é a primeira vez em que uma mecânica-chave vai compor uma parte tão grande das cartas da expansão. As cartas de classe dupla serão 40 das novas cartas da expansão, o que dá a cada dupla de classes quatro cartas diferentes.

Confira as duplas de classes:

Imagem via Blizzard Entertainment

Druida/Caçador

Caçador/Caçador de Demônios

Caçador de Demônios/Bruxo

Bruxo/Sacerdote

Sacerdote/Paladino

Paladino/Guerreiro

Guerreiro/Ladino

Ladino/Mago

Mago/Xamã

Xamã/Druida

Novas cartas

Nova palavra-chave e nova mecânica temática, Sortilégio e Estudo

Toda nova coleção de Hearthstone sempre traz uma nova palavra-chave e cartas temáticas. A palavra-chave de Universidade de Scolomântia se chama Sortilégio, e as cartas temáticas se chamam Estudos.

Com Sortilégio, na primeira vez em que um lacaio ou arma que tenha a palavra-chave vir você conjurar um feitiço, a habilidade de Sortilégio dele será ativada.

Os Estudos permitem que você Descubra uma carta imediatamente e também reduza o custo de mana da próxima carta daquele tipo que jogar. Como acontece com a Bradovil Enraivecida do Caçador de Demônios e a Consorte Dragônica do Paladino, o efeito de redução de custo não dura apenas até o fim do turno. Isso ajuda a montar combos ao longo de alguns turnos.

Novo modo

Imagem via Blizzard Entertainment

Com o Ano da Fênix de Hearthstone, um modo de jogo totalmente novo está chegando, além do conteúdo solo e dos novos recursos dos Campos de Batalha. Ainda não foram revelados detalhes exatos, mas a Blizzard disse que mais informações sobre o desenvolvimento dos novos recursos seriam compartilhadas nos próximos meses.

