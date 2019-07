Revelado o card Invasão do Templo Celeste, nova Missão de Mago da expansão Salvadores de Uldum

Se você achou que uma expansão que se gaba dos monstros mágicos e misticismo antigo que traz a Hearthstone não teria cards de Mago, você se enganou.

A Blizzard revelou o mais novo card de Mago, uma Missão chamada Invasão do Templo Celeste.

Imagem via Blizzard Entertainment

O card de Missão de custo um exige que você lance 10 feitiços, e a recompensa é o Poder Heroico Pergaminho Ascendente. O novo Poder Heroico custa dois de mana e adiciona um feitiço aleatório de Mago à sua mão. Além disso, o feitiço aleatório adicionado à sua mão custa dois de mana a menos.

A arte do card parece mostrar Reno Jackson, representante da classe Mago, fugindo com um monte de pergaminhos. Até Reno Jackson, constantemente cegado por seu próprio narcisismo, vê o poder que o Pergaminho Ascendente pode ter.

Captura de tela via Blizzard Entertainment

Já que Invasão do Templo Celeste é uma Missão, ela começa na sua mão inicial. De primeira, o objetivo pode parecer assustador, mas lançar 10 feitiços pode acontecer antes do que você imagina. Invasão do Templo Celeste provavelmente será incluída nos decks de Mago Controle e Tempo, que já tinham muitos feitiços. Esses estilos não devem ter problemas em completar a missão. Depois, você pode usar o Pergaminho Ascendente para encher novamente a mão com feitiços diferentes que compensem os que você já usou.

Confira todos os novos cards de Hearthstone no lançamento de Salvadores de Uldum, em 6 de agosto.

Artigo publicado originalmente por Taylor Cusick em inglês no Dot Esports no dia 11 de julho.