Reveladas as cartas Segundanista Solerte e Veterano Vanglorioso da expansão Universidade de Scolomântia de Hearthstone

Acabou a temporada de revelações da expansão Universidade de Scolomântia de Hearthstone, em uma stream com todas as revelações finais.

Entre as últimas revelações, a Blizzard apresentou cartas com aliterações hilárias que se encaixam na temática dos anos escolares: Segundanista Solerte e Veterano Vanglorioso. As duas se juntam à temática da Caloura Cansada e da Pesquisadora Preparada.

Segundanista Solerte é um lacaio raro de Ladino de custo 4 e atributos 4/4. Seu Sortilégio adiciona uma carta aleatória com Combo à sua mão. O Veterano Vanglorioso é um lacaio comum neutro de custo 6 e atributos 5/7. Ele tem Provocar e um Último Suspiro que adiciona à sua mão um Fantasma com seu mesmo custo, os mesmos atributos e o mesmo Provocar.

A Segundanista Solerte é uma carta potente para Ladinos. Ela ajuda nos arquétipos furtivos e agrega valor por poder se substituir depois de usar um feitiço, além de ter bons atributos. Muitos dos lacaios com Sortilégio ficam muito vulneráveis se você for jogá-los um turno antes de usar seus feitiços. Já a Segundanista Solerte não tem essa fraqueza, devido a sua Furtividade, o que faz dela muito difícil de remover no turno 4.

O Veterano Vanglorioso faz parte de um grupo de cartas neutras com Voador Escorregadio e Delinquente Furtiva. Todos esses lacaios têm uma palavra-chave, atributos razoavelmente baixos para seu custo e um Último Suspiro que adiciona um Fantasma à sua mão. O Fantasma tem o mesmo custo, os mesmos atributos e a mesma palavra-chave do lacaio original. Entre todas essas, a Delinquente Furtiva é a que tem a maior chance no jogo, porque pode ser agressiva e coloca em seu lugar uma carta igualmente agressiva, e ambas são difíceis de remover devido à Furtividade. A Delinquente Furtiva tem boa sinergia com os decks de Ladino Furtivo.

Hearthstone: Universidade de Scolomântia será lançada em 6 de agosto. Você pode adquirir os pacotes de pré-venda na loja online da Blizzard ou no cliente de Hearthstone.

