Revelada nova Lendária de Mago, Mestre Duelista Mozaki, para expansão Universidade de Scolomântia de Hearthstone

A próxima expansão de Hearthstone, Universidade de Scolomântia, está chegando. Entre as últimas cartas reveladas está a Mestre Duelista Mozaki.

Mozaki é uma Lendária de Mago com custo 5, 3 de Ataque e 8 de Vida. O texto da carta diz: “Depois que você lançar um feitiço, receba +1 de Dano Mágico”. Esse efeito se acumula.

Imagem via Blizzard Entertainment

A carta é, essencialmente, uma versão mais barata de Malygos. É razoavelmente em conta, tem ótimos atributos (especialmente a Vida), e o efeito tem muito potencial em certas situações.

A classe Mago é cheia de feitiços de baixo custo e, com a alta Vida de Mozaki, o combo pode ser devastador. Mago Ciclone é uma escolha óbvia, mas são diversos decks e arquétipos que podem usar a carta.

Mozaki é uma carta que você precisa priorizar. Se ela não for removida do tabuleiro do oponente imediatamente, pode criar um valor imenso.

Universidade de Scolomântia será lançada em 6 de agosto. Você pode adquirir pacotes da expansão de Hearthstone na pré-venda na loja online da Blizzard ou diretamente no jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 23 de julho.