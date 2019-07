Hearthstone revela Tatudumal, a nova Lendária de Guerreiro da expansão Salvadores de Uldum

Se você nunca achou tatus assustadores, agora vai: imagine um tatu pré-histórico gigante com um laser amarrado nas costas.

Tatudumal é um lacaio Lendário de Guerreiro e foi um dos cards revelados da nova expansão de Hearthstone, Salvadores de Uldum.

Imagem via Blizzard Entertainment

Esse card deve tranquilizar os Guerreiros que estavam preocupados com a falta de lacaios legais na próxima expansão. Tatudumal é uma Fera 4/7 de custo 6 com Provocar. Tatudumal também dá a todos os lacaios com Provocar na sua mão +2/+2 no final do seu turno.

Se você gosta de decks de Guerreiro com Provocar, é o momento de começar a pensar em teorias. Nos últimos tempos, a classe Guerreiro mostrou um estilo de jogo mais voltado para o Controle. Os decks como Bomba e Controle são metódicos e podem fazer com que as partidas sejam longas.

Parece que o Tatudumal pode dar outra abordagem ao Controle, associada a lacaios fortes e resistentes. Se você conseguir mantê-lo vivo por alguns turnos e fortalecer uma mão cheia de lacaios com Provocar, seu oponente terá dificuldades em conter as investidas. Apesar de ser muito cedo para saber ao certo quão bom vai ser o card, a companhia certa pode tornar os decks de Guerreiro com Provocar extremamente poderosos.

Confira todos os novos cards de Salvadores de Uldum no lançamento da expansão, em 6 de agosto.

Artigo publicado originalmente por Taylor Cusick em inglês no Dot Esports no dia 17 de julho.