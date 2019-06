Hearthstone ajuda a aumentar sua coleção com a Oferta do Livre da Toki

Já que os jogadores de Hearthstone não têm a opção de comprar cards usados, como aqueles que jogam formatos diferentes do padrão em outros jogos de cartas têm, aumentar sua coleção do Livre pode ser um saco.

Para a sorte dos aspirantes ao Livre competitivo, porém, neste mês será possível aumentar sua coleção com a Oferta do Livre da Toki.

Até o dia 1º de julho, a Oferta do Livre da Toki ficará disponível na loja por R$70. A Oferta inclui oito pacotes de cada uma de sete expansões diferentes, ou seja, 56 pacotes de cards ao todo. Isso significa que cada pacote sai por um pouco mais de um real. Cards do Livre ainda podem ser criados com pó Arcano, mas, se você não gosta de usar esse recurso com cards antigos, o custo-benefício dessa oferta é o melhor até agora.

A oferta tem pacotes de todas as expansões do Livre, o que inclui Goblins Vs Gnomos, O Grande Torneio, Sussurros dos Deuses Antigos, As Gangues de Geringontzan, Kobolds & Catacumbas, Cavaleiros do Trono de Gelo e Jornada a Un’goro.

Os jogadores devem reconhecer a mascote da oferta, Toki, a Troca Tempo. Assim como Crona, de World of Warcraft, Toki está envolvida com viagem no tempo. Os Troca Tempo gostam de corrigir e explorar diversas linhas do tempo da história de Azeroth. Isso faz com que Toki seja a candidata perfeita para trazer de volta cards do passado. Quem joga de Mago também vai reconhecer Toki como um lacaio Lendário da expansão O Bosque das Bruxas.

Se estiver interessado na oferta, não deixe passar. A Oferta do Livre de Toki estará disponível até 1º de julho.

Artigo publicado originalmente por Taylor Cusick em inglês no Dot Esports no dia 18 de junho.