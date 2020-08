Expansão Universidade de Scolomântia de Hearthstone está no ar

Depois de uma revelação mais curta que o normal, a expansão Universidade de Scolomântia de Hearthstone foi lançada oficialmente para PC e dispositivos móveis.

Com Universidade de Scolomântia, chegam várias cartas podereosas que fazem da segunda expansão do Ano da Fênix de Hearthstone algo novo e empolgante. Há duas grandes novas mecânicas (Sortilégio e cartas de classe dupla), além de uma mecânica menor, os Estudos.

Seus lacaios e armas com Sortilégio podem ativar efeitos poderosos quando você lançar um feitiço com eles em campo. Como o nome sugere, as cartas de classe dupla são cartas que podem ser usadas em decks de duas classes. Cada classe tem dois conjuntos de quatro cartas de classe dupla, somando 40 possíveis cartas para experimentar. Os Estudos são cartas de custo 1, com as quais você pode Descobrir cartas de categorias diferentes. A primeira carta daquela categoria que você jogar depois disso terá seu custo reduzido em 1.

Em breve, ainda no ciclo da expansão, será lançada uma nova Aventura Solo relacionada ao tema de Universidade de Scolomântia, como a história Prova de Fogovil de Cinzas de Terralém. A Blizzard também prometeu uma grande novidade ao modo Campos de Batalha. Nada foi confirmado, mas mineradores de dados encontraram conteúdo que aponta para partidas personalizadas com amigos. Além disso, é possível que apareça um sétimo tipo de lacaio depois dos Piratas, tipo lançado mais recentemente. Mesmo que só faltem dois tipos de lacaios na lista, Elemental e Totem, é mais provável que o próximo tipo a ser adicionado aos Campos de Batalha seja o Elemental, já que tem mais substância.

Além de todas as especulações, há um modo de jogo totalmente novo a caminho. Os detalhes divulgados para o público são ainda mais vagos do que os dos Campos de Batalha, mas sabemos por causa de uma entrevista que o próximo modo não restringe nenhuma carta jogada. Isso significa que ele deve priorizar igualmente as coleções do Padrão e do Livre. Especulações e esperanças iniciais da comunidade apontam para o próximo modo ser algum tipo de Torneio, mas não parece que esse estilo viria a ser lançado na fase 2 do Ano da Fênix, se é que seria lançado algum dia.

É só abrir o cliente de PC ou dispositivo móvel para abrir seus pacotes e começar a testar as novas cartas de Universidade de Scolomântia, 19ª expansão de Hearthstone.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 06 de agosto.