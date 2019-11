Despontar dos Dragões é a próxima expansão de Hearthstone

Reno e Rafaam, preparem suas tropas: é hora de subir ao Ermo das Serpes.

Foi revelada hoje Despontar dos Dragões, a próxima expansão de Hearthstone.

A expansão foi revelada durante a BlizzCon e continua a história das duas coleções anteriores. Ascensão das Sombras e Salvadores de Uldum exploram as aventuras de dois grupos de personagens, que se interligam. A Liga do MAL e a Liga dos Exploradores estão em guerra pela segurança de alguns dos mistérios mais preciosos de Azeroth.

O Despontar dos Dragões introduz uma nova palavra-chave chamada Invocar. Cartas com Invocar andam junto com a nova carta de herói, Galakrond. Essa carta será um novo e diferente Herói que pode afetar cartas na sua mão ou no campo. Invocar Galakrond faz com que ele se fortaleça de várias formas.

Se você conseguir colocar a mecânica de Invocar em jogo com Galakrond, basicamente vence a partida. Galakrond pode ser usado por todas as classes. Todos os jogadores vão receber uma cópia gratuita de cada uma das cinco cartas Lendárias de Herói de Galakrond quando a coleção for lançada. E toda classe terá sua própria carta Lendária de Dragão, uma das quais será uma nova versão de Ysera.

Despontar dos Dragões sai em 10 de dezembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Taylor Cusick no Dot Esports no dia 01 de novembro.