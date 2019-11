Corvo Medonho é a nova carta revelada de Despontar dos Dragões, próxima expansão de Hearthstone

Basarcos, streamer da Twitch, revelou uma nova carta épica que estará presente em Hearthstone: Despontar dos Dragões, o Corvo Medonho.

Corvo Medonho é uma Fera Neutra carrancuda de custo três, com três pontos de ataque e quatro de vida. O texto da carta diz “tem +3 de ataque para cada outro Corvo Medonho que você controlar”.

Imagem via Blizzard Entertainment | Edição por Card na Manga

Isso mesmo, a sinergia da carta é com ela mesma. Para aproveitar bem o Corvo Medonho, você precisa duplicá-lo, o que nunca é fácil no jogo normal. Ele tem potencial em um deck Livre, especialmente com cartas como o Rinoceronte da Tundra, mas normalmente é uma carta nichada demais para ter grande impacto.

Se um deck de Corvos Medonhos chegar a funcionar, precisa de um conjunto muito específico de cartas. Parece algo como o Obelisco do Deserto, que depende de uma carta só. Pode ser que seja bem divertido, mas, de modo geral, pode ser que nunca seja uma opção para o meta.

Mas a carta tem atributos excepcionais e pode ser uma boa escolha para os decks de Caçador. Mesmo ignorando o efeito, os atributos compensam. No caso da arena, o Corvo Medonho é fantástico. Se você acabar com ele na mão, garante valor e controle de tempo.

O lançamento de Despontar dos Dragões está marcado para 10 de dezembro, mas, se não conseguir esperar, pode comprar pacotes na pré-venda agora. O pacote Padrão tem 60 pacotes e custa 99 reais, e o Pacotaço custa 159 reais, com 100 pacotes e um novo Herói.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 28 de novembro.