Conheça o novo herói Paladino do Assalto a Dalaran de Hearthstone: Jorge o Degredado

Foi lançado ontem o quinto e último capítulo da aventura Assalto a Dalaran de Hearthstone.

O capítulo 5 apresenta dois novos anti-heróis jogáveis: Jorge o Degredado e Tekahn.

Se Jorge parecer familiar, é porque você já o viu na Sessão de Masmorra de Kobolds & Catacumbas. Antes de ser jogável, Jorge era parte de uma dupla com seu amiguinho Karl. Os dois Recrutas do Punho de Prata eram, juntos, o chefe da Sessão de Masmorra de Kobolds.

Jorge e Karl acabaram desaparecendo e parece que Karl não está mais vivo. Quando Jorge ressurgiu, o Recruta do Punho de Prata estava cheio de raiva. Jorge dedicou a vida a fazer com que todos aqueles ligados à morte de seu amigo pagassem por isso. A sede de vingança de Jorge levou, de alguma forma, a sua associação com a Liga do MAL.

Imagem via Blizzard Entertainment

Assim como todos os lacaios pretensiosos que entraram no Assalto, Jorge o Degredado terá dois poderes heroicos adicionais. Jorge começa com o poder heroico padrão de Paladino Reforçar, que custa 2 de mana e evoca um Recruta do Punho de Prata 1/1.

Para desbloquear outros poderes heroicos para Jorge, você vai precisar completar algumas tarefas no Assalto a Dalaran. Um dos poderes heroicos adicionais é chamado Reforço. Ele custa 2 de mana e adiciona 3 Recrutas do Punho de Prata 1/1 à sua mão. Para desbloquear Reforço, você precisa equipar 10 armas.

O outro poder desbloqueável de Jorge é chamado Bênção de Luz, que custa 2 de mana e dá Escudo Divino a um lacaio aliado. Para desbloquear Bênção de Luz, você precisa perder Escudos Divinos 25 vezes. Cada novo poder heroico altera drasticamente seu estilo de jogo, então teste todos os três se quiser a experiência completa.

Você pode jogar com Jorge o Degredado e ajudar a vingar Karl agora no capítulo 5 do Ataque a Dalaran de Hearthstone.

Artigo publicado originalmente por Taylor Cusick em inglês no Dot Esports no dia 06 de junho.