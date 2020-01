Confira as cartas da nova aventura solo de Hearthstone, Despertar de Galakrond

O primeiro capítulo da nova aventura solo de Hearthstone, Despertar de Galakrond, foi lançado ontem. Mas antes de seu lançamento, vazaram algumas das cartas incluídas na aventura.

O site australiano PowerUp! publicou uma lista com todas as cartas que você pode conseguir, com a Liga dos Exploradores e com a Liga do MAL, no primeiro capítulo de Despertar de Galakrond. Muitas das cartas não tinham sido confirmadas pela Blizzard Entertainment no vazamento e muitas ainda não estão confirmadas, mas agora algumas já estão disponíveis no site oficial de Hearthstone.

Ao fazer progresso na aventura solo, 35 cartas podem ser desbloqueadas. Todos os duelos concedem ao menos uma nova carta, sendo que alguns concedem duas. As missões da Liga do MAL e as da Liga dos Exploradores terão suas próprias cartas, de acordo com o PowerUp!:

Liga do MAL:

Capítulo 1: Batalha da Costa Congelada Assalto Aéreo Olho da Tormenta Conhecimento Pervertido Manda-Bomba

Capítulo 2: Colisão no Repouso das Serpes Amplificador Arcano Arauto da Geada Vento Crescente Punho de Ra-den

Capítulo 3: Batalha Aérea sobre o Ermo das Serpes Ceromancia Helicorte Voador Capitã Temerária Valentona Pistoleira

Capítulo 4: Confronto Final em Dalaran Asavil Enfurecido Esquadrão Cabum Observador do Caos Grã-Serva Erkh



Liga dos Exploradores:

Capítulo 1: Batalha da Costa Congelada Instrutora de Paraquedismo Avalanche Animada Guardião Alado Profecia Sombria

Capítulo 2: Colisão no Repouso das Serpes Serviçal Malévolo Evolução Explosiva Singrante Clériga das Escamas

Capítulo 3: Batalha Aérea sobre o Ermo das Serpes Draco Putrinicho Aniquilador Eônico Mestrescama General Celeste Kragg

Capítulo 4: Confronto Final em Dalaran Robô-Bala Manassabre Fugitivo Besouro de Aço O Incrível Reno



Captura de tela via PowerUp!

Captura de tela via PowerUp!

Captura de tela via PowerUp!

Captura de tela via PowerUp!

Captura de tela via PowerUp!

Captura de tela via PowerUp!

No Brasil, quem fez essas revelações foi o site Card na Manga, especializado em notícias exclusivas de Hearthstone.

Despertar de Galakrond consiste em quatro capítulos, cada um com três encontros, somando 24 batalhas únicas. Os jogadores jogam como os diversos heróis e vilões introduzidos ao longo do ano, tanto da Liga do MAL quanto da Liga dos Exploradores.

O primeiro capítulo de Despertar de Galakrond já está no ar. Todos os jogadores desbloqueiam gratuitamente o primeiro capítulo na versão da MAL. O resto dos capítulos será lançado semanalmente e ficará disponível para compra por 700 moedas cada um.

Artigo publicado originalmente em inglês por Rachel Samples no Dot Esports no dia 21 de janeiro.