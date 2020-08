Como funciona a nova palavra-chave de Universidade de Scolomântia, Sortilégio

Um novo meta de Hearthstone está começando hoje, já que a expansão Universidade de Scolomântia está oficialmente no ar para PC e dispositivos móveis.

Combinando com o tema mágico da expansão, temos uma nova palavra-chave: Sortilégio.

Sortilégio pode ser encontrado em lacaios e armas. A palavra-chave é ativada apenas uma vez, depois de você lançar e resolver o primeiro feitiço depois de colocar a carta com Sortilégio em campo, desde que ela ainda esteja em campo. Isso significa que você pode jogar os lacaios em um turno diferente de quando, de fato, lançar os feitiços.

Um exemplo disso é o Acólito do Conluio, nova carta de Sacerdote. Se seu oponente tiver dois lacaios com dois ou menos de ataque, você pode eliminar um deles com um feitiço e, logo depois, tem a garantia de que vai roubar o outro. A carta com Sortilégio precisa sobreviver e ver o feitiço sendo lançado para ser ativada. Então, se você pretende combinar Diretor Kel’thuzad e Briga, é bom esperar que ele vença a briga.

Mas alguns lacaios, como Diretor Kel’thuzad e Guardião da Floresta Omu, funcionam melhor se você usar os feitiços no mesmo turno em que os jogar, o que ajuda a obter mais valor.

A 19ª expansão de Hearthstone, Universidade de Scolomântia, está no ar, então se quiser testar as novidades é só abrir o cliente do jogo.

