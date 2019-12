Como conseguir Tyrande gratuitamente em Hearthstone

O Natal está chegando cedo para os fãs de Hearthstone. Na sequência do lançamento de Despontar dos Dragões, a Blizzard Entertainment está dando as boas-vindas ao retorno de Tyrande Murmuréolo.

A deslumbrante heroína Elfa Noturna Sacerdotisa estará disponível gratuitamente a partir de 10 de dezembro e estará acessível na nova e aprimorada loja do Hearthstone.

Imagem via Blizzard Entertainment

A loja redesenhada visa melhorar a navegação para os jogadores e incluirá conjuntos, pacotes de cartas, heróis alternativos e muito mais em um único local. A Blizzard também adicionará pacotes curingas com uma opção rápida e fácil de comprar usando ouro.

Tyrande foi disponibilizada pela primeira vez por meio de uma promoção com a Twitch Prime em 2016. Porém, ela se limitou a apenas alguns países, para o descontentamento da comunidade. No ano seguinte, a Blizzard a disponibilizou no sudeste da Ásia, mas foi removida semanas depois.

Agora, Tyrande está de volta e finalmente está disponível para todos. Para acompanhar seu retorno ao jogo, Sylvana Correventos também estará disponível para a classe Caçador. Ela, no entanto, custará US$ 9,99 e vem com um verso de carta roxo.

Imagem via Blizzard Entertainment

Como conseguir Tyrande de graça

Quando a próxima expansão de Despontar dos Dragões, do Hearthstone, for lançada em 10 de dezembro, os jogadores poderão conseguir Tyrande através da nova loja do jogo.

Tudo o que eles precisam fazer é clicar na opção da loja, navegar para a guia de heróis alternativos e selecionar Tyrande. Ela será adicionada permanentemente a suas contas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 06 de dezembro.