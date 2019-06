Como conseguir os 3 versos de cards mais novos de Hearthstone

Um verso de card bonito é a cereja do bolo de qualquer jogador experiente de Hearthstone.

Conhecedores de versos de cards, a busca acabou. Aqui estão três novos versos de card de Hearthstone e tudo que você precisa saber para consegui-los:

Suramar

Imagem via Blizzard Entertainment

O novo verso de card acima é chamado Suramar e baseado na zona mágica de World of Warcraft, que é de onde vem o nome. Suramar já foi o lar de Elfos Noturnos famosos como Illidan, Malfurion e Tyrande. Hoje, é lar dos Filhos da Noite. Os jogadores de WoW podem reconhecer Suramar se jogaram a expansão Legion porque era uma das áreas mais importantes dela. Suramar foi construída sobre ley lines, o que significa que há muita energia arcana sob a cidade.

Para obter o verso de card Suramar, terá que vencer cinco partidas ranqueadas de Hearthstone durante o mês de junho.

Shado-Pan

Imagem via Blizzard Entertainment

Os Shado-Pan são um grupo de lutadores Pandaren de elite dedicados a proteger seu povo de toda e qualquer ameaça. Os jogadores de WoW devem estar familiarizados com os Shado-Pan se já tiverem passado algum tempo no continente de Pandaria. Os Shado-Pan podem ser vistos como uma ordem de elite de ninjas, a primeira e última defesa do povo de Pandaria. Membros do Shado-Pan devem passar por um treinamento, chamado Prova das Flores Vermelhas, a cada 7 estações. Para a sua sorte, conseguir o verso de card é mais fácil que se tornar um membro dos Shado-Pan.

Para obter o verso de card Shado-Pan, você precisará vencer cinco partidas ranqueadas de Hearthstone no mês de julho.

Trovão Roubado

Imagem via Blizzard Entertainment

O verso de card Trovão Roubado é o único dos três que não está conectado a um lugar de World of Warcraft. Na verdade, parece ter sido inspirado no novo Herói Xamã, Rei Trovão.

O verso de card Trovão Roubado e o Herói Rei Trovão podem ser desbloqueados juntos ao comprar a nova Oferta Masters. Além do verso de card e do Herói, a Oferta Masters também tem 10 pacotes de cards de cada uma das expansões Ascensão das Sombras e Ringue do Rastakhan.

A Oferta Masters, com o verso de card Trovão Roubado e todas as outras coisas, pode ser comprada na Loja da Blizzard por 39 reais.

