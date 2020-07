Blizzard mostra prévia de expansão de Hearthstone para amanhã

Há novidades no horizonte.

Parece que amanhã será um dia mais importante que muitos jogadores de Hearthstone esperavam.

Com a atualização 17.6 podem vir mais que apenas alterações de balanceamento. Um tweet enigmático que a conta oficial de Hearthstone compartilhou hoje no Twitter diz “amanhã, solte a magia dentro de você”, dando a entender que a próxima expansão do jogo seria revelada amanhã.

Há semanas que o Reddit e o Twitter especulam sobre a possível revelação das expansões. Boa parte do motivo de tanta especulação é a data de revelação da expansão Salvadores de Uldum, do ano passado.

Salvadores de Uldum foi revelada no começo de julho e saiu no início de agosto. Muitos dos fãs de Hearthstone vêm esperando que a próxima expansão siga uma programação parecida.

Na semana passada, a Blizzard anunciou a atualização 17.6 de Hearthstone, que está cheia de alterações de balanceamento para o Padrão. Se o tweet de hoje for algum indicativo, a atualização 17.6 pode incluir a opção de pré-venda da próxima expansão.

Tomando os anos anteriores como parâmetro, a pré-venda deve ter um pacote que inclui um novo Herói e um verso de carta exclusivo. Seguindo o padrão de lançamento das últimas expansões de Hearthstone, a atualização de amanhã pode vir com o lançamento de um trailer do tema e das mecânicas da nova expansão.

Com Cinzas de Terralém, o jogo entrou em um meta bizarro que girava em torno do novo herói Caçador de Demônios. Isso vez com que o Caçador de Demônios fosse enfraquecido incontáveis vezes. Mas amanhã os fãs podem descobrir o que o futuro reserva para Hearthstone e para a classe Caçador de Demônios.

Artigo publicado originalmente em inglês por Taylor Cusick no Dot Esports no dia 13 de julho.