Blizzard acidentalmente inclui pacotes de Universidade de Scolomântia no baú da temporada deste mês de Hearthstone

A nova temporada Universidade de Scolomântia de Hearthstone está chegando, e os jogadores estão ansiosos para testar algumas novas cartas. E, graças a um erro por parte da Blizzard, alguns puderam ter em mãos (virtuais) alguns pacotes de Universidade de Scolomântia antes do previsto.

Ao abrir o baú da temporada no começo de cada mês, você pode conseguir várias recompensas, incluindo pacotes de cartas, pó arcano e cartas avulsas. Nesta semana, os jogadores de Hearthstone descobriram que os baús de temporada continham pacotes da expansão Universidade de Scolomântia. Alguns provavelmente não pensaram muito nisso, mas a Blizzard confirmou que o baú do mês deveria ter contido pacotes de Cinzas de Terralém.

Captura de tela via Blizzard Entertainment

A Blizzard disse que os jogadores não deveriam ter recebido pacotes de Universidade de Scolomântia, porque o conteúdo ainda não está no ar, segundo uma publicação no fórum depois da atualização 18.0. A Blizzard disse que os pacotes de Universidade de Scolomântia não deveriam ser distribuídos como recompensas até setembro. O motivo de os jogadores terem recebido pacotes de Universidade de Scolomântia é um problema com a atualização 18.0.

A Blizzard decidiu, porém, manter esses pacotes, e vai manter os pacotes de Universidade de Scolomântia no baú de temporada até o fim do mês. Isso significa que, caso você ainda não tenha aberto seu baú da temporada de agosto, provavelmente tem um ou outro pacote de Universidade de Scolomântia à sua espera. A Blizzard disse que alguns jogadores, ao abrir o baú, veem que receberam pacotes de Cinzas de Terralém, mas são pacotes de Universidade de Scolomântia que aparecem em todos os outros lugares da interface do usuário.

Você pode estrear suas cartas de Universidade de Scolomântia quando a expansão for lançada, em 6 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Taylor Cusick no Dot Esports no dia 03 de agosto.