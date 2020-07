Xbox exibirá os próximos jogos da próxima geração em 23 de julho

Mais jogos do Xbox Series X estão sendo esperados.

A Microsoft revelará imagens dos próximos jogos para Xbox em 23 de julho, anunciou a empresa hoje.

Começando com um pré-show com Geoff Keighley no YouTube às 12h00, o show começará uma hora depois às 13h00. Será transmitido na Twitch, YouTube, Facebook, Twitter e Xbox.com.

A Microsoft anunciou uma exibição de seus jogos em maio, mas apenas com uma janela de julho. Agora sabemos que o evento ocorrerá em pouco mais de duas semanas.

O que não sabemos é exatamente o que será mostrado, mas são esperados vários títulos principais de Xbox, como Halo Infinite. Alguns títulos de lançamento do Xbox Series X também podem estar disponíveis.

Outros jogos possíveis que podem ser exibidos são a Senua’s Saga: Hellblade III, Scorn e Scarlet Nexus. O show também pode incluir títulos de terceiros como Assassin’s Creed: Valhalla e Madden NFL 21.

O Xbox Games Showcase acontecerá no dia 23 de julho às 13h (horário de Brasília), então, fique atento para ver o que está por vir nesta temporada de férias e além.

