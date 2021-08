Você precisa de uma conta Steam para usar o Steam Deck?

Depois de um anúncio surpreendente e um dia agitado de reservas, inúmeros fãs de PC e jogos portáteis estão ansiosos para o lançamento do Steam Deck. O mais recente esforço da Valve combina a biblioteca Steam de um jogador com um dispositivo portátil parecido com o Nintendo Switch, com diferentes opções de tamanho de armazenamento e a capacidade de conectar-se a vários periféricos e monitores.

Desde o anúncio do Steam Deck, os desenvolvedores da Valve repetidamente levaram para casa a ideia de que este não é um console portátil ou móvel, mas sim um PC portátil com um controle anexado. O Steam Deck roda em uma versão aprimorada do SteamOS, mas a Valve diz que você pode instalar software de terceiros nele ou até mesmo limpar o sistema operacional e instalar uma cópia do Windows nele.

Então, é possível usar o Steam Deck sem precisar de uma conta Steam?

O Steam Deck requer uma conta Steam?

Sim e não, mas principalmente sim. Neste estágio atual, uma conta Steam é necessária apenas para poder reservar um Steam Deck e pagar a taxa de reserva de US$ 5. Na verdade, qualquer pessoa que criou uma nova conta no Steam apenas para poder reservar uma não foi capaz de fazer na sexta-feira, 16 de julho, como todo mundo. Eles tiveram que esperar até domingo, 18 de julho, apenas para poderem fazer a reserva.

Quanto ao uso do Steam Deck, de acordo com a Valve, a “experiência padrão do Steam Deck requer uma conta Steam”. Isso é provavelmente devido ao uso do Steam Deck do sistema operacional SteamOS, que exige que você conecte uma conta Steam.

Mas a mesma seção de FAQ esclarece novamente que o Steam Deck é um PC, “então você pode instalar softwares e sistemas operacionais de terceiros”. Por enquanto, embora você precise de uma conta Steam para reservar um Steam Deck ou usá-lo normalmente, se decidir limpar o SteamOS e instalar o Windows ou outro sistema operacional, você poderia, em teoria, ter um Steam Deck PC que não requer o uso de uma conta Steam.

Com base na primeira onda de vídeos práticos que surgiram, você pode usar o Steam Deck como um computador desktop usando um hub USB alimentado ou comprando seu dock oficial em um futuro próximo. Se você deseja limpá-lo e transformá-lo em um PC normal, sem conexão direta com a Steam, você decide.

Os clientes que reservaram um Steam Deck devem receber e-mails sobre o pedido oficial em algum momento em dezembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Robertson no Dot Esports no dia 19 de agosto.