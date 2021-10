A Nintendo acaba de lançar uma versão atualizada do Switch chamada OLED. Este novo console melhora alguns dos recursos do modelo antigo, mantendo a maioria dos elementos iguais. Apesar de seu lançamento de alto nível, a principal questão é se você deve comprar um Nintendo Switch OLED. A resposta não é tão simples. Este artigo analisa os prós e os contras da troca para o modelo OLED.

Diferenças entre Switch e Switch OLED

O Switch OLED melhora a versão padrão em algumas áreas. Uma das diferenças mais notáveis ​​é a tela OLED de 7 polegadas que substitui o LCD menor de 6,2 polegadas da versão original. Embora o tamanho da tela no Switch OLED seja maior, isso não afeta seu tamanho geral, que permanece semelhante ao do Switch padrão. O Switch OLED mede 242 por 102 por 13,9 milímetros e pesa 420 gramas, enquanto o Switch base mede 239 por 102 por 13,9 milímetros e pesa 398 gramas.

Outra diferença significativa é o espaço de armazenamento. O Switch OLED da Nintendo dobra a capacidade de armazenamento do modelo antigo, oferecendo 64 GB de espaço em vez de insignificantes 32 GB. Ter mais espaço significa que mais jogos podem caber antes de ter que gastar dinheiro extra em um cartão SD.

A maioria das outras diferenças são pequenas, mas importantes atualizações de qualidade de vida. Em vez de um pequeno suporte em um lado do console, o Switch OLED tem um suporte de corpo inteiro na parte de trás do console. Outra diferença importante é a porta LAN na nova docking station que melhora a conectividade. Outras pequenas diferenças incluem botões de energia e volume revisados.

O Switch e o Switch OLED compartilham muitos componentes. Ambos os consoles usam o mesmo processador Nvidia Tegra X1, o que significa que não há diferença no desempenho dos jogos. Eles também têm a resolução exata de 720p e vida útil aproximada da bateria de 4,5 a nove horas.

Preços

O novo Switch OLED custa cerca de R$4.589,90. Também é compatível com a maioria dos acessórios do modelo antigo, como as docking stations e joy-cons. O switch original também é compatível com os acessórios do OLED, incluindo o novo dock com uma porta LAN integrada. Como o Switch OLED é 0,1 polegada mais longo que o Switch padrão, algumas cases maiores são compatíveis, mas as menores podem não caber.

Vale a pena comprar um Nintendo Switch OLED?

Comprar um Switch OLED faz sentido para novos jogadores portáteis. Sua tela maior e mais brilhante e maior capacidade de armazenamento tornam-no uma opção viável em relação ao modelo básico do Switch. Os usuários de OLED também terão acesso à mesma ampla gama de acessórios para as versões anteriores.

Os atuais proprietários de switch podem ver menos benefícios na atualização. Além do tamanho da tela, porta LAN e suporte, não há muita diferença entre os dois consoles. O aumento no espaço de armazenamento é um pouco atenuado com a inclusão de um leitor de cartão SD, e muitos proprietários já atualizaram a memória em seu switch. Um dos recursos que pode levar os usuários existentes a atualizar é a porta LAN na docking station.

O Switch OLED representa o auge da linha de portáteis da Nintendo e é um investimento valioso para novos jogadores de portáteis. Por outro lado, pode não ser um investimento que valha a pena para os atuais proprietários de Switch, uma vez que não há diferença suficiente para justificar o gasto extra.

Artigo publicado originalmente em inglês por Saeed Wazir no Dot Esports no dia 12 de outubro.