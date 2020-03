Vainglory All Stars pode se tornar um e-sport

O Vainglory All Stars, um jogo de ação de três contra três no universo de Vainglory, será lançado nos dispositivos Android e iOS no final do ano.

O jogo é semelhante ao Brawl Stars da Supercell e usa um joystick para controlar os brawlers. De acordo com os videos de jogabilidade, todo lutador tem um ataque automático, incluindo uma habilidade de causar dano aos inimigos.

Com o Brawl Stars lançando um torneio global de e-sports chamado Brawl Stars Championship 2020, a questão permanece se o Bazooka Tango também traria o Vainglory All Stars nessa direção.

“O e-sports é algo sobre o qual falamos frequentemente”, disse Bo Daly, co-fundador do Bazooka Tango. “Obviamente, temos muita experiência lá. Não existem muitos jogos para dispositivos móveis que foram capazes de gerar e sustentar a escala que o Vainglory alcançou no e-sports, e estávamos lá desde o início”, disse Bo Daly, “Vimos isso crescer e a paisagem evoluir.”

Daly foi o CEO fundador da Super Evil Mega Corp (SEMC), que desenvolveu o Vainglory. No auge, o Vainglory esports tinha equipes de organizações de renome, como Team Solomid (TSM), Cloud9, G2 Esports e muito mais.

Enquanto Daly adoraria ver o Vainglory All Stars evoluir mais no espaço de e-sports, ele disse que eles só tentariam levar o jogo nessa direção se a comunidade quisesse.

“Estar tão próximo do esports por tantos anos, definitivamente acreditamos que definir seu jogo como um esporte precoce é apenas uma receita para o fracasso. Os jogadores não se importam se você diz que é um. Mas se você criar um ótimo jogo, permitir que os jogadores façam parceria e competam, eles encontrarão uma maneira de formalizar isso. ”

O Bazooka Tango também anunciou que recebeu US$ 2,5 milhões em financiamento liderado pela BITKRAFT Esports Ventures. A BITKRAFT foi fundada em 2017 por Jens Hilgers, fundador da ESL e co-fundador e presidente da G2 Esports.

Com isso, Daly também disse que a maioria dos jogos do Bazooka Tango “passará pelo espaço esportivo, mas os jogadores que decidirão”.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 16 de março.