Uncharted 4: A Thief’s End e The Lost Legacy serão remasterizados e lançados para PS5 e PC em 2022

Em um relatório aos investidores de maio, a Sony revelou que pretendia trazer mais títulos ao PC para impulsionar as vendas em locais onde a plataforma PC fosse muito forte. Na época, o único novo título revelado para PC tinha sido Uncharted 4: A Thief’s End.

Mas nesta semana, durante o PlayStation Showcase 2021, a Sony confirmou que Uncharted 4 será lançado para PC e PlayStation 5, junto com o mais recente Uncharted: The Lost Legacy, no início de 2022.

Os dois títulos farão parte do novo pacote Uncharted: Legacy of Thieves Collection, com versões remasterizadas de Uncharted 4 e Lost Legacy.

A versão de PS5 do pacote será lançada no início de 2022, segundo a Sony, e a de PC será um port lançado “pouco depois” na Steam e na Epic Games Store. Mais detalhes do jogo e do lançamento serão revelados quando a data estiver mais próxima.

A versão de PC está em desenvolvimento pela Iron Galaxy, estúdio mais conhecido por adaptar títulos como a série Batman: Arkham, Borderlands e muito mais para várias plataformas. Antes disso, a equipe adaptou Overwatch para o Nintendo Switch em 2019.

No mesmo relatório aos investidores, a Sony também mencionou que vai se esforçar para “ultrapassar as fronteiras dos consoles” de outras formas, como levar o PlayStation IP para dispositivos móveis e expandir o que oferece em serviços, nuvem e outras áreas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 09 de setembro.