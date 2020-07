Twitch fará apresentação de jogos independentes na Summer Game Fest

A Twitch continua com as comemorações da Summer Game Fest nesta semana, com uma apresentação inteiramente dedicada aos jogos criados por desenvolvedores independentes. A plataforma de streaming anunciou a apresentação na semana passada.

A partir das 17h BRT da terça-feira, 28 de julho, o evento vai mostrar nove jogos diferentes nos quais as várias desenvolvedoras independentes estão trabalhando, sendo alguns previstos para este ano ou o começo do ano que vem.

Algumas das desenvolvedoras incluem Unspeakable Pixels, The Game Bakers, Atomic Wold & L. INC, Canadapt Studio, Stumbling Cat, Vivid Foundry e Different Tales.

A pandemia de COVID-19 acabou com muitos dos planos para convenções e eventos, como a E3 (Electronic Entertainment Expo), que costuma dar aos desenvolvedores a chance de conversar com possíveis consumidores. Com isso, a apresentação da Twitch dá a oportunidade de encontrar “joias escondidas” no canal oficial da Twitch Gaming.

Alguns dos títulos que serão exibidos são Batbarian: Testament of the Primordials, Haven, Liberated, Neoantigen, Nuts, Potions: A Curious Tale, Solace State, Werewolf: The Apocalypse- Heart of the Forest e Garden Story.

A apresentação faz parte do evento maior Summer Game Fest, que está, de certa forma, substituindo a E3. O festival online acontece de maio a agosto, e quase todas as grandes empresas estão envolvidas de certa forma.

Entre os outros eventos que já aconteceram dentro da Summer Game Fest, estão o 2020 PC Gaming Show e as transmissões sobre PlayStation 5, VALORANT, League of Legends e a Ubisoft. Além disso, a Microsoft fez a sua Xbox Games Showcase como parte do evento, atraindo mais de dois milhões de espectadores.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 23 de julho.