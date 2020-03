Twitch altera o sistema de banimento, remove usuários banidos da lista de bate-papo

A Twitch atualizou muitos dos aspectos menores de seu serviço no último mês, mas sem dúvida a maior mudança ocorreu na forma de uma penalidade muito mais severa para usuários banidos do bate-papo de uma stream.

Em vez de não poder participar do bate-papo para irritar ou interagir ainda mais com alguém que os baniu, qualquer usuário banido por um streamer não poderá ver o bate-papo, e quaisquer contas adicionais que eles fizerem também serão banidas pelos endereço IP deles.

Essa é a maneira pela qual a Twitch está tentando controlar usuários tóxicos que entram no bate-papo dos streamers simplesmente para dizer coisas rudes ou ofensivas na tentativa de chamar a atenção ou arruinar a experiência para outros usuários. Ao colocar implicações mais duras no banimento, streamers têm mais poder sobre sua experiência de streaming.

Essencialmente, os streamers agora poderão selecionar facilmente o que os espectadores não desejam em sua comunidade, simplesmente banindo-os graças a este sistema atualizado.

Os usuários banidos não podem mais criar uma conta alternativa e voltar ao bate-papo para continuar sendo tóxico. Os banimentos por IP impedirão que eles possam interagir com qualquer streamer que os tenha banido até que ele ou um de seus moderadores remova o banimento, e se uma uma conta deixar de ser banida, todas as contas do endereço IP não estarão mais banidas.

Qualquer usuário banido também será removido da lista de seguidores de um streamer e enquanto estiver banido não poderá voltar a seguir, sussurrar, hospedar ou comprar subs de presentes no canal em qual foi banido.

Ainda estão sendo descobertas mais informações sobre outros pequenos aspectos desta nova atualização de suporte, mas você pode descobrir mais sobre as várias ferramentas que um streamer tem para curar sua comunidade e outras informações no site de suporte da Twitch.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 29 de março.