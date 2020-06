Tudo o que sabemos sobre Hyper Scape, o battle royale da Ubisoft

Quando os battle royales começaram a se tornar uma sensação, havia apenas alguns jogos no mercado. H1Z1 e PUBG foram os primeiros de muitos, enquanto o sucesso do Fortnite conseguiu chamar a atenção dos desenvolvedores AAA. A Activision introduziu o Blackout e depois o Warzone, enquanto a EA tentou a sorte com o Firestorm no Battlefield 5.

A Ubisoft é a próxima a entrar no movimento com seu novo battle royale chamado Hyper Scape. O jornalista e especialista da indústria Rob “Slasher” Breslau compartilhou recentemente que a empresa estava trabalhando em algo grande, e o site oficial do jogo indica uma revelação agendada para 2 de julho.

Aqui está tudo o que sabemos sobre a opinião da Ubisoft sobre o gênero battle royale, Hyper Scape.

Haverá uma versão beta para o Hyper Scape?

Embora seja possível para a Ubisoft lançar o Hyper Scape direto, como a Respawn Entertainment fez com o Apex Legends, um beta próximo pode ocorrer no início de julho.

Como você pode se inscrever na versão beta do Hyper Scape?

Mais informações sobre o Hyper Scape podem ser encontradas no site oficial do jogo. É um processo simples, no qual você precisará digitar seu email e marcar algumas caixas de seleção.

Porém, não tenha muitas esperanças, já que a Ubisoft não divulgou nenhum detalhe sobre o tamanho do beta, o que significa que a chance de alguém entrar na primeira leva é atualmente um mistério.

No entanto, também pode haver uma versão beta aberta logo após a versão fechada, para que você possa participar da diversão antes do lançamento completo.

Quando o Hyper Scape será lançado?

Imagem via Ubisoft

Embora a Ubisoft não tenha publicado uma data oficial de lançamento, as únicas informações que temos sobre o lançamento do Hyper Scape são de Slasher, um jornalista respeitável no cenário dos jogos. Com base em seus relatórios, os fãs podem esperar a versão completa do jogo em 12 de julho.

Em quais plataformas o Hyper Scape estará disponível?

O Hyper Scape está planejado para ser lançado no PC e nos consoles. A versão para PC estará disponível mais cedo, no entanto, enquanto os fãs podem esperar um porte de console nos próximos meses.

Os jogadores podem ficar de olho na Steam e na Ubisoft Uplay para baixar o jogo, pois essas são as plataformas em que os jogos de sucesso da Ubisoft, como Rainbow Six Siege, estão disponíveis.

O Hyper Scape será lançado nos consoles da próxima geração?

A resposta curta é provavelmente sim. Espera-se que o jogo seja jogável em consoles, mas a estratégia da Ubisoft sobre o jogo ainda é um mistério.

Se ele estiver disponível no PlayStation 4 e Xbox One, esperar um porte logo após o lançamento dos consoles da próxima geração seria justo.

A Ubisoft também pode escolher esperar e fazer o lançamento do jogo no PlayStation 5 e Xbox Series X, o que significa que eles ignorariam a geração atual, já que estamos a apenas alguns meses de seus períodos de lançamento.

O Hyper Scape vai suportar cross-play?

Imagem via Ubisoft

Essa é outra área cinzenta, já que a Ubisoft não emitiu uma declaração sobre o assunto. Mas de acordo com os vazamentos e rumores, o jogo deve suportar cross-play quando for lançado nos consoles ainda este ano.

O Hyper Scape será gratuito para jogar?

O Hyper Scape é declaradamente um jogo grátis, de acordo com Slasher. Embora não exista nenhuma informação disponível em seu possível sistema de monetização, esperar que ele tenha cosméticos e passes de batalha como Fortnite, Apex Legends ou Warzone não seria exagero.

Quais modos de jogo estarão disponíveis para jogar no Hyper Scape?

Imagem via Ubisoft

Embora atualmente não sabemos que tipo de estilo de jogo o Hyper Scape se adaptará durante o lançamento ou em geral. Os lançamentos mais recentes de battle royale foram lançados apenas com trios ou esquadrões disponíveis para jogar no lançamento.

O Hyper Scale também pode seguir uma fórmula semelhante e ter um único modo de jogo no lançamento, adicionando outros modos com o passar do tempo, como o Warzone.

O que há de especial no Hyper Scape?

Cada battle royale chega ao mercado com um elemento único que o separa da concorrência. Fortnite tem uma mecânica de construção, Apex tem uma jogabilidade agitada e Warzone traz a magia de Call of Duty para a fórmula.

Embora não haja vídeos de jogabilidade do Hyper Scape, a Ubisoft planeja torná-lo único, integrando fortemente o jogo à Twitch. Não apenas haverá lançamentos clássicos, mas os espectadores também poderão interagir com o jogo enquanto um jogador estiver jogando, de acordo com vazamentos.

Não há detalhes sobre como a Ubisoft planeja conseguir isso, mas será interessante ver como o bate-papo da Twitch experimentará os melhores streamers em seu próprio jogo, se isso se tornar realidade.

O artigo original será atualizado assim que mais informações estiverem disponíveis.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 29 de junho.