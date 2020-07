TSM retira o streamer Diego da equipe após acusações de comportamento predatório

A TSM retirou o streamer Diego da organização no final de semana em resposta às acusações de comportamento predatório recebidas pelo streamer.

No sábado, a YouTuber Shannon Taylor compartilhou um vídeo de 44 minutos com o título “Meu stalker e abuso, meu ex, fãs menores de idade, o envolvimento de Bryan Stars e por que estou falando disso agora” (em inglês, “My Stalker & Assault, My Ex, Underage Fans, Bryan Stars’ Involvement & Why I’m Talking Now”), onde acusava Diego de beijar fãs menores de idade em sua turnê. Ela incluiu fotos de 2016 que mostravam Diego beijando as fãs em meet-and-greets.

Some troubling news has come to our attention regarding Diego. We have reviewed the allegations and he’s been removed from TSM, effective immediately. We stand with those impacted and the rest of the #MeToo movement, and need to work together to make our industry a safer place. — TSM (@TSM) June 28, 2020

Diego publicou seu próprio depoimento, respondendo as acusações e confirmando que as fotos foram tiradas na época em que ele tinha um vlog onde criava conteúdo para o YouTube.

“Isso é por causa de algumas fotos velhas que apareceram, fotos minhas com fãs em meet and greets há alguns anos (eu mantinha um vlog no YouTube na época), quando eu beijava fãs na bochecha se quisessem isso na foto ou até rolava um beijo técnico se quisessem isso na foto. Nem toda foto era assim, lógico, mas, se as fãs quisessem, eu faria para a foto”, disse Diego.

Diego disse que parou de beijas as fãs em 2017 porque foi “criticado” e porque “percebeu que era inapropriado”.

“Eu entendo por que estava errado, mesmo que quisessem isso para a foto, deveria ter dito que não e pensado em algo melhor, sei lá”, disse o ex-streamer da TSM.

Guys no matter what happens it’s not worth panicking over, we’ll get through it and have hard discussions that are worth having, if anyone has any questions feel free to DM me or ask away. Much love. — Diego (@diegosaurs) June 28, 2020

Diego encerrou o depoimento se responsabilizando por suas ações e pedindo desculpas à TSM e a seus fãs. Ele publicou uma última mensagem à comunidade pouco depois de publicar o depoimento, garantindo que “vai dar tudo certo” com a situação.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 28 de junho.